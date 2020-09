Francesca De André passato difficile | Il fascino di nonno Fabrizio

Francesca De André non è una qualunque. Classe 1990 e temperamento esplosivo, la giovane ha un cognome importante a precederla. Francesca, infatti, è figlia di Cristiano e nipote di Fabrizio De André, il grande cantautore prematuramente scomparso, che è rimasto nella memoria di tutti. In una lunga intervista a cuore aperto al settimanale Diva e Donna, Francesca De André ha raccontato molti dettagli del suo passato difficile.

La giovane figlia di Cristiano si è fatta conoscere sul piccolo schermo proprio per i rapporti burrascosi con la famiglia di origine, in primo luogo con i genitori. Francesca De André si è raccontata più volte nel salotto Tv di Barbara D’Urso, ma anche al Grande Fratello, sempre sotto l’ala protettiva della presentatrice di Canale 5. Il componente della sua famiglia di cui Francesca ha subito maggiormente il fascino è, senza dubbio, nonno Fabrizio.

Francesca De André racconta il suo passato difficile

“I legami di sangue non sono necessariamente garanzia di amore e di rispetto. Lui, nonno Fabrizio, lo sento molto e il sangue non c’entra. Sono sempre stata molto attratta dai diversi come lui,” ha raccontato Francesca De André, descrivendo il suo passato difficile. “Lui non era il classico nonno che portava i nipotini al giardino o a mangiare il gelato. Aveva poco a che fare con i bambini”.

“Ero la classica bambina curiosa e intrigante. Mio nonno mi colpiva come una figura carica di mistero. Quasi lo temevo, ne percepivo oscuramente il contenuto immenso. Zitta, muta e ascolta. Così ero con lui”. Francesca De André ha raccontato i rapporti avuti col nonno Fabrizio.

La scoperta dell’importanza di nonno Fabrizio

“Avevo tre anni quando i miei si sono separati. Le diatribe familiari mi hanno tenuta lontana dal ceppo paterno. Fu alla sua morte che partì il processo di conoscenza. Tutti mi parlavano di nonno, anche a scuola. Fu allora che aprii gli occhi sulla notorietà della mia famiglia”.

In molti dicono che Francesca De André abbia molte cose in comune col nonno Fabrizio. “Lui è stato una guida per me dopo la sua morte. Mi sento dire che sono più legata a lui che a tutto il resto della famiglia paterna,” ha spiegato la giovane. Tuttavia, Francesca De André ha anche ammesso di non avere ricordi di momenti di tenerezza col nonno Fabrizio. Insomma, la sua figura è stata un faro riscoperto da grande, soprattutto quando ha iniziato ad avere difficoltà col resto della famiglia.