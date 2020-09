Infortunio Ronaldo – Brutte notizie per il Porotgallo e apprensione in casa Juventus per le condizioni di Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese rischia di saltare gli impegni in Nations League con la sua nazionale a causa di un’infezione al piede destro che probabilmente sarà curata con un antibiotico.

La notizia è stata data direttamente dalla federazione portoghese, ma per CR7 al momento è a rischio soltanto il doppio impegno di Nations League contro Croazia e Svezia. Il capitano proverà comunque a stringere i denti per un recupero in extremis, senza però forzare i tempi tenendo conto anche dell’imminente inizio della nuova stagione.

Infortunio Ronaldo: le sue condizioni in vista dell’inizio della nuova stagione

Proprio questo aspetto è quello che preoccupa maggiormente la Juventus e il nuovo allenatore Andre Pirlo: la voglia di Ronaldo di essere protagonista e di aiutare la propria nazionale potrebbe fargli rischiare un infortunio più serio e creare qualche problema di preparazione, al portoghese, con la Juventus.

Ronaldo non ha preso parte all’ultima seduta di allenamento, con il Portogallo, e si sta curando con un antibiotico: le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno a stretto contatto con lo staff medico bianconero che non vuole rischiare di perdere all’inizio della nuova stagione il suo miglior giocatore.