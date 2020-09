Madame – Tutto su di lei – Età, fidanzato e canzoni

Madame è una delle giovani rapper più interessanti degli ultimi anni. Di recente è riuscita ad aumentare la propria popolarità grazie alle colonne sonore che ha firmato per le Storie di Cristiano Ronaldo, il campione della Juve.

Grazie alla sua giovane età, Madame è riuscita a conquistare il pubblico dei giovanissimi. In questi giorni di vacanza l’abbiamo vista inoltre al mare con Clementino per un duetto inaspettato in spiaggia. I fan, entusiasti, hanno subito chiesto ai due artisti di preparare una futura collaborazione musicale.

Madame – Età, fidanzato e canzoni

Madame nasce nel 2002 a Vicenza con il nome di Francesca Galeano. Ha mosso i primi passi nel mondo della musica grazie al genere hip hop ed è finita sotto l’ala protettiva del roster di Paola Zukar. Ancora adesso studia però Economia e Marketing in una scuola della sua città e ha già prodotto il primo brano, dal titolo Anna, che le ha permesso di registrare oltre un milione di views su YouTube. Il suo nome d’arte invece è nato per caso: un giorno si trovava nei corridoi del suo istituto con un’amica che le ha fatto scoprire una app che genera nomi per Drag Queen. Incuriosita dal tutto, la rapper è capitata nell’alias che ha scelto per la sua carriera musicale. Anche se all’inizio la sua scelta era ricaduta su Wilde, come il noto scrittore britannico.

Fra le hit di Madame troviamo senza dubbio Sciccherie, pubblicata due anni fa e che prevede un testo pieno di parole accentate in funzione della musica. Ha collaborato inoltre con Marracash per un brano che porta il suo nickname e contenuto nel disco Persona del rapper. Si è affiancata a Ghali per il singolo Defuera con Marra, con Dani Faiv per la canzone Spaccato e con Ernia per il suo Fuoriluogo. Gli ultimi singoli che portano la sua firma esclusiva sono invece Sentimi e Baby. Per quanto riguarda la sua vita privata, l’artista non ha ancora rivelato se al suo fianco ci sia un fidanzato oppure no.