Massimo Giletti scapolo d’oro | La verità sulla rottura con Antonella Clerici

Non è solo uno dei giornalisti e dei conduttori di punta della nostra televisione, il quale, nel corso degli anni, ha sempre sorpreso per le sue scelte coraggiose, ma anche un sex symbol del piccolo schermo. Stiamo parlando di Massimo Giletti, il conduttore di Non è l’Arena, su La7. I suoi meriti professionali e la sua grande carriera come giornalista sono conosciute da tutti, ma molto meno si sa della sua vita privata, e soprattutto amorosa. Massimo Giletti è, tutt’oggi, uno “scapolo d’oro” e, in un certo senso, impenitente.

Il settimanale Vero ha ricordato come, l’unico giornalista che sia riuscito a far rivelare qualcosa della sua vita sentimentale a Massimo Giletti sia stato Maurizio Costanzo. In passato, Massimo Giletti ha avuto una storia d’amore piuttosto intensa con un altro volto molto amato della Tv italiana: Antonella Clerici. Tuttavia, dopo circa un anno, la relazione è finita e, a rivelarne le reali motivazioni, è stato proprio Massimo Giletti, molto tempo dopo.

Massimo Giletti vita da “scapolo d’oro” tra i più ambiti

“Dopo un anno, come ogni donna, Antonella desiderava una famiglia, un figlio e io cominciai a stare male. Dentro di me la amavo, ma capivo che non mi sentivo pronto per vivere ciò che voleva lei e non avevo il diritto di renderla infelice. Così cominciai ad allontanarmi. Lei ha rispettato la mia scelta e ha smesso di cercarmi”. A quanto sembra, nessun’altra donna è riuscita, fino adesso, a catturare definitivamente il cuore di Massimo Giletti, il quale è ancora uno “scapolo d’oro”.

“Evidentemente il senso di libertà è più forte del desiderio di condividere la mia vita con qualcuno. Forse non sarei all’altezza del ‘per sempre’. Io poi ho assoluta necessità della mia solitudine,” ha spiegato Massimo Giletti. Del resto, il conduttore ha fatto della sua passione per il giornalismo una vera e propria missione di vita. Nonostante avesse un futuro in un certo senso già scritto nell’azienda di famiglia, Giletti ha scelto di realizzarsi professionalmente fuori dalla famiglia.

Cosa è successo davvero con Antonella Clerici?

Solo ultimamente, dopo la scomparsa di suo padre, Massimo Giletti è tornato ad affiancare il suo impegno nell’azienda famigliare alla Tv. “Non abbandonerò la Tv,” ha spiegato Massimo Giletti. “Ma dividerò la mia settimana tra l’azienda di famiglia, con i miei fratelli, e Non è l’Arena. Lo devo a mio padre, alla passione con cui, per tanti anni, ha mandato avanti la Giletti Spa. Lo devo anche agli operai che per lui erano una grande famiglia”.

Insomma, oltre al giornalista senza peli sulla lingua, che si è fatto strada con le sue forze, anche prendendo decisioni difficili, Massimo Giletti è anche un figlio devoto. Il giornalista ha definito la madre, Giuliana, il fulcro della famiglia. Che sia questo legame privilegiato con le sue origini, oltre alla sua professione, ad averlo distolto dal costruirsi una famiglia tutta sua?