Oroscopo del tempo libero: quali sono i segni meno mondani

Non si direbbe, ma non tutti i segni amano divertirsi, dove per divertimento si intende quello serale, tra discoteche, uscite, locali notturni, bevute con gli amici, ore piccole.

Ci sono, infatti, individui che prediligono maggiormente altre forme di intrattenimento: una serata culturale, a teatro, ad esempio, un film al cinema, un’uscita per la presentazione di un libro con degustazione di amari, per dire. Questione di carattere e di sensibilità individuale.

Vediamo, adesso, chi sono i meno mondani dello zodiaco e cosa amano fare i nativi di questi segni.

1)Capricorno

Rigido e rigoroso com’è, rifugge con tutto se stesso la mondanità. Non ama la folla, non ama i centri commerciali, fugge a gambe levate pure da circhi, discoteche, locali per intrattenimento serale. Piuttosto preferisce un ristorante per poi proseguire la serata facendo un giro a piedi in centro o in macchina al mare, oppure prendere del cibo d’asporto e gustarlo in auto, vicino alla spiaggia. Se può evitare di uscire ancora meglio, vicino al camino d’inverno e in terrazza d’estate, cioccolata con panna o aperitivo self made, con il compagno del proprio cuore, due coccole e il relax.

2)Cancro

Detesta la confusione, la folla agita e fa venire l’ansia al segno, che preferisce di gran lunga trascorrere le sue serate in riva al mare, dove ha adocchiato un localino romantico, a dir poco perfetto. Predilige il divertimento semplice, girare di pub in pub sarebbe terribile. Certo, in gioventù magari si è concesso qualche serata chiassosa e qualche concerto rock, ma poi, con gli “anta” diventa estremamente pantofolaio. Non disdegna neppure il teatro: ha la predilezione per la tragedia greca, che tocca profondamente il suo spirito inquieto e tormentato.

3)Toro

La mondanità e il toro viaggiano in direzioni opposte. Quando il segno ha un po’ di tempo, piuttosto fugge nella natura, campagna, mare o montagna che dir si voglia. Da solo o con qualche amico o con i suoi cari. Insomma, compagnia ristretta, di gente fidata. Una birra, della salsiccia cotta alla brace, l’affetto intorno a sé. Il segno non ha bisogno di nient’altro per sentirsi felice. Se l’azienda organizza una serata mondana accetta per la necessità di fare pubbliche relazioni, è gioviale e di compagnia, si diverte pure. Ma lo fa solo per esigenze di tipo professionale. Potendo scegliere fugge sempre dalla folla, dal traffico e dalla città.

4)Vergine

Non è il segno della mondanità a tutti i costi. Anzi, tende a essere piuttosto pantofolaio, non ama i grandi ritrovi di persone, si sente a disagio così come in tutte le situazioni in cui si esca dagli schemi consueti. Preferisce un ambiente tranquillo, niente discoteche, locali notturni o altro, anche perché lavora tanto, si sveglia presto. Preferisce, questo sì, le serate di tipo culturale, essendo un intellettuale. Ama le presentazioni di libri, i concerti di musica classica, le serate di tango o gli aperitivi culturali, così come anche un certo cinema impegnato. Lo si ritrova spesso anche ad iniziative di tipo politico: la materia gli piace, gli interessa ed è un elettore consapevole e attento alla realtà.