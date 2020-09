Oroscopo di oggi, giovedì 3 settembre 2020 – Previsioni per tutti i segni

L’oroscopo di oggi giovedì 3 settembre 2020. Siamo a giovedì! Mentre il weekend si fa sempre più vicino, vediamo come sarà questa giornata per i segni zodiacali. Chi sarà pieno di grinta e vitalità e chi, al contrario, avrà il morale sotto i piedi? L’Ariete recupera grinta ed energia, il Sagittario, al contrario, sente il peso di mesi molto faticosi. Bella rimonta per i Pesci! Se vuoi saperne di più, dai un’occhiata al seguente oroscopo di oggi, rivolto a tutti i segni zodiacali.

Oroscopo di oggi giovedì 3 settembre 2020: segni di fuoco

Secondo l’oroscopo di oggi Ariete: ti sei svegliato pieno di energia e voglia di recuperare il tempo perso. Rimboccati le maniche e buttati! Leone: comincia a riaffiorare la voglia di un nuovo amore oppure di ritrovare la sintonia con il partner. Sagittario: la stanchezza si farà sentire, cerca di fare lo stretto necessario e nulla di più.

Oroscopo di oggi giovedì 3 settembre 2020: segni di terra

Oggi Toro: ci sono tensioni e malintesi nella coppia che vanno assolutamente chiariti. Vergine: se qualcosa non va con il partner, non dovresti chiuderti a riccio, ma affrontarlo con serenità. Capricorno: sei energico e determinato. Approfittane per chiarire le questioni rimaste in sospeso e non aspettare oltre.

Oroscopo di oggi giovedì 3 settembre 2020: segni di aria

Come racconta l’oroscopo di oggi Gemelli: alcune polemiche o dei pettegolezzi ti hanno turbato parecchio. Dovresti farti scivolare le cose addosso! Bilancia: sta per cominciare ufficialmente il tuo recupero, dopo un mese molto faticoso. Acquario: hai forza, determinazione e lucidità. Pianifica i tuoi obiettivi e poi muoviti per realizzarli.

Oroscopo di oggi giovedì 3 settembre 2020: segni di acqua

Oggi Cancro: non ti mancheranno buone intuizioni, ma dovrai avere usare molta cautela in amore. Scorpione: sei forte e pieno di grinta. Sfrutta la giornata per lavorare su progetti importanti. Pesci: anche se il lavoro e le responsabilità sono tante e sfiancanti, tu sei pieno di energia e riuscirai a portare a termine ogni cosa.