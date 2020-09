Oroscopo internazionale Rob Brezsny – settimana dal 3 al 9 settembre 2020 – Previsioni per tutti i segni

Ecco, puntuale come ogni giovedì, l’oroscopo internazionale di Rob Brezsny per la settimana che va dal 3 al 9 settembre 2020. Quali validi suggerimenti riserverà il famoso astrologo americano ai segni zodiacali per la prossima settimana? Se vuoi scoprirlo, leggi le seguenti previsioni astrologiche, liberamente tratte dall’oroscopo di Rob Brezsny per la settimana, pubblicato sul sito Internazionale.it.

Ariete

Come indica l’oroscopo di Rob Brezsny la prossima settimana dovrai fare come la scrittrice Marge Piercy: partorire idee, anche se fragili e poco convincenti e trasformarle in concetti solidi, in verità indissolubili.

Toro

Nei prossimi giorni dovresti dedicarti alla ricerca del fascino, dell’eleganza e della grazia. Cerca di affinare la tua sensibilità alla bellezza, impegnati a trovare il bello, ogni giorno, in ogni cosa.

Gemelli

Dovresti staccare la spina e rilassarti un po’. In questo periodo sei piuttosto stressato: alcune preoccupazioni potrebbero rivelarsi infondate e tu hai un estremo bisogno di ricaricare la batterie.

Cancro

Nelle prossime settimane dovresti provare a parlare solo se sarai pronto a farlo e lasciare gli sproloqui senza significato agli altri. In questa maniera riuscirai a esprimerti con grande chiarezza e onestà.

Leone

Secondo l’oroscopo di Rob Brezsny la prossima settimana dovrai trovare dei modi alternativi per provare il contatto fisico, in questo periodo molto limitato a causa della pandemia. Essere toccato e toccare per te è essenziale. Magari abbracciando un albero o accarezzando un animale?

Vergine

La settimana che sta per iniziare favorirà un lavoro su se stessi. Dovresti cominciare a costruire una nuova versione di te, più sana, equilibrata e intelligente. Tanto per cominciare, prova a immaginarla!

Bilancia

La prossima settimana, come suggerisce lo stimato astrologo statunitense, sarà l’ideale per cominciare a farsi ispirare da una musa. Avrai ottime probabilità di stabilire connessioni intense con le tue muse. Se non ne hai, cercane di nuove. Sarai pieno di ispirazione!

Scorpione

Nei prossimi giorni potrai fare passi da gigante se vorrai realizzare gli obiettivi della tua anima. Ognuno di noi è qui per realizzare un destino, deciso dalla propria anima, ma molto spesso lo ignoriamo e basta. È tempo, per te, per cominciare questo percorso.

Sagittario

In base all’oroscopo di Rob Brezsnu la prossima settimana dovresti premiarti, perché nei giorni scorsi sei cresciuto molto. Hai ampliato la tua consapevolezza e imparato nuove lezioni di vita. Continua così!

Capricorno

In questi giorni ti stai addentrando in un territorio sconosciuto, non hai certezze per il tuo futuro. Come ti incoraggia a fare l’astrologo americano, continua a esplorare, perché è il modo migliore per ritrovare te stesso!

Acquario

La prossima settimana dovresti provare a studiare il linguaggio dei sogni. Imparare a comprenderli, a interpretarli. Sarà importante perché, come sosteneva la scrittrice e sensitiva Sylvia Browne:”I tuoi sogni parlano di te più di quanto potrebbe mai fare qualsiasi altra cosa al mondo”.

Pesci

Nei prossimi giorni sarà tempo di raccontare una tua versione di qualche evento accaduto in passato su cui hai taciuto a lungo. Come ti incoraggia a fare l’oroscopo di Rob Brezsny è arrivata l’ora di dire la tua!