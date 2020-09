Oroscopo Paolo Fox – domani venerdì 4 settembre 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani venerdì 4 settembre 2020. Siamo già a venerdì! La settimana sta volando e siamo arrivati quasi al weekend. Quali colpi di scena riserveranno gli astri ai 4 segni centrali dello zodiaco? Il Leone entrerà in una fase sentimentale più effervescente, mentre per lo Scorpione sarà di revisione. Servirà relax alla Vergine, la Bilancia sarà piuttosto pensierosa. Di seguito, ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a questi segni.

Oroscopo Paolo Fox domani venerdì 4 settembre 2020: Leone

Come spiega l’oroscopo di Palo Fox domani darà il via a un periodo decisamente pimpante dal punto di vista relazionale. Se sei in coppia sarà l’occasione giusta per fare progetti in vista del futuro; se stai vivendo un momento di crisi con il partner, sarà più facile mitigare le tensioni tra di voi e, forse, trovare un punto d’incontro. Chi è single, invece, dovrebbe uscire e mettersi in gioco!

Previsioni Paolo Fox domani venerdì 4 settembre 2020: Vergine

Domani dovresti concederti un po’ di relax, perché hai passato tre giornate molto pesanti. Dovresti recuperare un po’ di fiducia in te stesso e di positività, ma negli ultimi tempi sei stato bersagliato dalle richieste. Servirebbe anche recuperare il tuo rapporto di coppia, perché durante i primi mesi dell’anno è stato un po’ troppo tralasciato.

Oroscopo domani venerdì 4 settembre 2020: Bilancia

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox domani e sabato sarai tormentato dai pensieri. Dovresti impegnarti a mantenere la calma, soprattutto se al tuo fianco hai una persona altrettanto ansiosa e agitata, qualcuno che di un piccolo problema ne fa uno scoglio insormontabile.

Oroscopo domani venerdì 4 settembre 2020: Scorpione

Come spiega l’astrologo Paolo Fox domani comincia un periodo di revisione in amore. Le coppie dovranno fermarsi e rivedere i propri progetti in vista del futuro. Prova a sgombrare la mente dai ricordi del passato e concentrati sulla tua relazione attuale. In famiglia servirà più rigore.