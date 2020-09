Partita del Cuore 2020 – diretta Rai 1 – Giocatori

La Partita del Cuore 2020 sta per iniziare: questa sera, 3 settembre, Rai 1 trasmetterà in diretta uno degli eventi più attesi dell’anno. Sia per quanto riguarda il mondo calcistico sia per il settore dello spettacolo. Alla guida troveremo il sempreverde Carlo Conti, uno dei presentatori più gettonati del network italiano.

Per assistere alla diretta streaming della Partita del Cuore 2020, sarà sufficiente accedere al portale di Raiplay ed effettuare la registrazione in forma gratuita. I telespettatori possono registrarsi sia con i propri dati sia con gli account social previsti dalla piattaforma.

Partita del Cuore 2020 – I giocatori

La Nazionale Cantanti è pronta per scendere in campo: la versione di quest’anno però sarà del tutto inedita, a partire dal titolo. Chi vincerà la partita del cuore? – Edizione Speciale 2020 è la scelta di Mamma Rai per la sfida che prenderà vita allo Stadio Bentegodi di Verona. In campo vedremo quattro squadre che metteranno alla guida Massimo Giletti, Alessandra Amoroso, Salmo e Gianni Morandi. Come annunciato dal comunicato stampa ufficiale, le squadre verranno composte dai quattro capitani anche grazie ai social. A loro il compito di individuare un portiere fra i campioni del calcio, artisti, cantanti, un direttore tecnico e lavoratori dello spettacolo, oltre che una calciatrice della Nazionale di calcio femminile.

Saranno due invece le partite eliminatorie, per una durata di 30 minuti ciascuna. Il tutto per arrivare alla finale, prevista nella medesima serata. Fra i giocatori della Partita del Cuore 2020 troviamo invece la Nazionale Cantanti guidata da Enrico Ruggeri, il Presidente che in questo caso sarà anche il coordinatore dell’evento. In campo vedremo inoltre Briga, Pio e Amedeo, Rkomi, Madame, Bugo, Alberto Urso, Moreno, Federico Rossi ed Eros Ramazzotti. L’obiettivo è raccogliere i fondi a sostegno di Music Innovation Hub – Impresa Sociale, che intende sostenere i lavoratori del mondo dello spettacolo.