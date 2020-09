Ricetta polpette di alici: ingredienti, preparazione e consigli

Le polpette sono sicuramente il secondo piatto più apprezzato e preparato al mondo, tutti le preparano, rappresentano proprio una ricetta casalinga per eccellenza, anche se c’è da dire che oggigiorno si preparano anche nei ristoranti in moltissime varianti anche particolari. Si sa, le polpette per eccellenza sono a base di macinato di carne, ma si possono preparare con qualsiasi ingrediente, come il pesce, le verdure, solo il pane, insomma potete farle come più vi piacciono. Nell’articolo di oggi noi vi proponiamo una versione molto semplice ma allo stesso molto gustosa e particolare, andremo a vedere come si preparano le polpette di alici.

Polpette di alici – Ingredienti

Con i seguenti ingredienti otterrete circa 28 polpette, ovviamente voi potete farle anche più piccole o più grandi.

Alici pulite 440 g

Uova (2 medie) 120 g

Pangrattato 110 g

Pomodori secchi sott’olio 50 g

Caciocavallo da grattugiare 50 g

Grana Padano DOP da grattugiare 40 g

Scorza di limone 1

Prezzemolo q.b.

Menta q.b.

Finocchietto selvatico q.b.

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Per friggere:

Olio di semi di arachide q.b.

Polpette di alici – Preparazione

Per realizzare le polpette di alici per prima cosa occupatevi della pulizia delle alici: eliminate la testa, incidete il dorso ed estraete la lisca centrale, poi tagliate anche la coda. Tritate le alici al coltello.

Nella ciotola di un mixer dotato di lame versate i pomodori secchi. Insaporite con il prezzemolo, il finocchietto selvatico fresco e la menta. Incorporate anche il pangrattato e frullate tutto per avere un composto omogeneo, poi unitelo alle alici.

Ora aggiungete all’impasto anche il formaggio grattugiato, la scorza del limone e il caciocavallo grattugiato. Unite le uova, insaporite con sale e pepe e mescolate.

Prendete una porzione di impasto grande quanto una noce da circa 30-35 g e formate la polpetta, roteando la pallina tra le mani leggermente inumidite. Man mano che formate le polpette, adagiatele su un vassoio rivestito con carta forno. Scaldate in un tegame l’olio di semi e quando avrà raggiunto 180° cuocete le polpette fino a quando non saranno ben dorate; basteranno pochi minuti.

Scolate le polpette con una schiumarola e ponetele su un vassoio rivestito con carta assorbente per asciugare l’olio in eccesso. Servite le polpette di alici ben calde salandole a piacere in superficie.

Polpette di alici – Consigli utili

Consigliamo di consumare subito le polpette di alici in questo modo non perderanno la loro croccantezza.

La frittura è la cottura ideale per queste polpette, ma è possibile anche cuocerle in forno statico preriscaldato a 200° per circa 20 minuti.