Il ritorno di Smalling alla Roma sembra ormai realtà. Dopo essere arrivato in prestito al club giallorosso all’inizio della scorsa stagione dal Manchester United ora il difensore centrale inglese potrebbe tornare nella Capitale.

Al termine del campionato, infatti, non era stato trovato l’accordo tra Roma e Manchester per prolungare la permanenza del difensore in Italia e disputare così l’Europa League con la squadra di Fonseca. La Roma però ha sempre creduto nel suo ritorno e ora, come riportato da Sky Sport, sembra essere vicina a chiudere il colpo in entrata.

Ritorno Smalling alla Roma: cresce la fiducia del club

In queste ore c’è infatti stata una nuova riapertura del club giallorosso per affondare il colpo, in una trattativa ormai intavolata da inizio estate.

La Roma conta di chiudere l’acquisto in tempi brevi, per Smalling è pronto un contratto di 3 anni. L’operazione si chiuderà in prestito oneroso con obbligo di riscatto per un totale di 12 milioni di euro. La cifra definitiva, quindi, sarà più bassa di quella richiesta nelle scorse settimane.

Un investimento importante per un giocatore che nell’ultima stagione è stato fondamentale per la formazione giallorossa: 37 partite e 3 gol, una stagione da leader in campo e fuori. E ora dopo un mese lontano dalla Roma può davvero tornare e dire addio al Manchester United.