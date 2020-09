Roberta Beta rifiuta Uomini e Donne: ”Dissi di no a Maria De Filippi…”

Roberta Beta è stata una concorrente della prima edizione del Grande Fratello nel 2000, da lì in poi ha lavorato per diversi programmi come conduttrice e diventando anche una radiofonica. Negli ultimi anni l’abbiamo vista anche come opinionista a Live Non è la D’Urso di Barbara, ma c’è una cosa che nessuno sapeva tranne le dirette interessate.

In un’intervista rilasciata a IlGiornale.it ha svelato una chicca riguardo la sua carriera lavorativa in tv e di come ha rifiutato un posto a Uomini e Donne. Questo a causa della paura di chi si ritrova immerso in questo mondo e non sa cosa sia giusto fare e cosa invece non fare.

Roberta Beta rifiuta Uomini e Donne

Proprio la conduttrice Maria De Filippi, dopo averla vista al Grande Fratello aveva proposto a Roberta Beta di ricoprire il posto di opinionista nel suo programma Uomini e Donne. Ma l’ex gieffina rifiutò più e più volte, nonostante l’insistenza della conduttrice che cercò di convincerla in tutti i modi possibili.

Ma purtroppo erano anni delicati, di chi si ritrova in un campo ampio dove è difficile muoversi e trovare le persone giuste, che lavorano per il talento e per la passione e non per il guadagno. L’importante per la radiofonica era di non perdere sé stessa nel mondo dello spettacolo, così facendo ha detto di no a molte opportunità, che ha ripensarci avrebbe potuto cogliere al volo. Ma leggiamo la sua confessione.

“Dissi di no a Maria De Filippi…”

In particolare, del rifiuto verso il posto come opinionista ne parla così:” Una volta dissi di no anche a Maria De Filippi, mi voleva arruolare come opinionista in una delle prime edizioni di Uomini e Donne, rifiutati e lei mi raddoppi l’offerta economica. Rifiutati comunque, ho pensato che figura ci faccio, se ora accetto? Da quel momento Fascino non mi cerco più”.

Ma la riposta negativa non è mai stata infondata, piuttosto alla base vi era la paura di perdersi:” Una volta uscita dal Grande Fratello avrei potuto fare molto di più, ma ho avuto paura di finire tritata dal mondo dello spettacolo, da una certa televisione. Il produttore Pascal Vicedomini mi disse se vuoi far carriera devi farti seguire da Lele Mora. Non accettare, avevo paura che la situazione mi sfuggisse di mano. Ho rifiutato. Temevo che mi snaturassero”.

Ora che sono passati venti anni ed è consapevole di cosa vuol dire il mondo dello spettacolo, ha maturato che forse non accettare certe proposte è stato un errore:” Poi sono finta a Radio2, che sentivo più nelle mie corde. Ma oggi riconosco aver sbagliato sia su Mora che sulla De Filippi. Nessuno mi avrebbe fatto qualcosa che non avrei voluto fare. Lele voleva farmi fare l’attrice ne Il Bello Delle Donne. All’epoca lo vedevo incompatibile con una vita tradizionale, volevo fare la moglie, la madre […]”.