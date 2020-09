Segni di terra: pregi e difetti

I segni di terra sono estremamente pragmatici, concreti, legati alla terra, appunto, quindi alle radici, alla loro identità, alla loro essenza. Non dimenticano mai chi sono e da dove vengono, non trascurano mai le persone della loro vita, perché hanno un forte senso della famiglia.

Talvolta tendono ad essere troppo gelosi, possessivi, a tratti. Ma sanno anche essere estremamente generosi e presenti nella vita di chi conquista il loro cuore e il loro animo, apparentemente così duro, come la terra, in realtà così fragile e pieno di paure. Vediamo, adesso, quali sono pregi e difetti di questi segni.

1)Toro

Pregi. Segno estremamente presente nella vita dei suoi cari e, in genere, delle persone a cui vuol bene. Non dimentica mai di regalare qualcosa, esprime il suo affetto attraverso i gesti concreti. Se sa che al suo partner o ad un’amica occorre un attrezzo per fare sport glielo comprerà, se sa che all’amico o al vicino di casa si sarà rotto qualcosa in casa farà in modo di ripararlo. Non chiede mai molto, solo che sia ricambiato almeno in parte l’affetto che esprime in modo un po’ goffo, talvolta, ma sicuramente sincero. È il partner più fedele dello zodiaco, padre amorevole e marito complice.

Difetti. La sua premura spesso si tramuta in invadenza, nel senso che arriva apertamente a rimproverare al partner, e in modo molto sbrigativo, che sta sbagliando su qualcosa o che sta svolgendo male un compito, senza tener conto che magari, la persona in questione ha già una situazione stressante in corso. Critica spesso, con modi spicci. E, all’inizio della relazione, è di una lentezza estenuante, non riuscendo a decidere sul da farsi e sul fatto che una persona gli piaccia veramente oppure no.

2)Vergine

Pregi. Gran lavoratore, sempre preciso, metodico, puntuale. Il suo fiuto e la sua capacità di applicarsi in ambito professionale rasentano la genialità. Riesce a imparare di tutto e in pochissimo tempo. In un’azienda è una delle risorse più preziose che ci siano. Anche come docente è eccezionale e sensibile, pronto a impegnarsi e prodigarsi per un bambino in difficoltà. Il segno ha un carisma naturale, riuscirebbe a esprimere fascino anche vestito con una tuta. Il magnetismo dei suoi occhi è sorprendente. Padre eccezionale, presente e premuroso.

Difetti. Il suo essere sempre così puntiglioso mette spesso in difficoltà i colleghi. Non sa accontentarsi mai, esprime molti giudizi, talvolta sferzanti, senza rendersi conto di ferire e far male, senza che, magari, ci siano reali necessità di richiamare qualcuno. È sempre sospettoso. Il suo acume intellettuale, proteso agli affari, gli fa vedere possibili avversari ovunque. In amore è incerto e freddo e ha la tendenza a concedersi scappatelle.

3)Capricorno

Pregi. Il segno ha una tenacia eccezionale. Come l’animale che lo rappresenta, inizia la scalata della montagna sin da piccolo, avendo chiari in mente obiettivi e risorse necessarie. Non si arrende mai, non ha paura quasi di nulla, arriva sempre a destinazione. Potrebbe fermarlo solo un evento naturale. È preciso, metodico, organizzato, con un fortissimo senso della lealtà e della giustizia. Non scavalcherebbe mai nessuno, non ne ha bisogno. Sa di poter arrivare ovunque con le sue forze. E, difatti, puntualmente, arriva.

Difetti. Il suo essere rigoroso e inflessibile lo rende, a tratti, un partner molto difficile, sempre pronto a criticare e far polemica. Ha pochi amici e non li cerca. Vive nel suo mondo, quasi in autoisolamento. Ha frequenti scoppi d’ira, che attribuisce puntualmente ai difetti altrui, mai ai propri. Si ritiene perfetto, forte e invincibile. Ma ha una gran paura di invecchiare, così come di provare emozioni. Ne è terrorizzato, al punto da erigere intorno a sé una vera e propria corazza.