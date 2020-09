Valerio Piano contro il mondo della tv: “Donne come Belen Rodriguez sono un’offesa…”

Valerio Piano si scaglia contro l’interno mondo della Tv e durante l’intervista al settimanale Nuovo Tv racconta quello che pensa di tantissimi volti famosi. L’ex ballerino di Amici è infatti arrabbiamo ma soprattutto amareggiato per alcuni comportamenti che persone come Maria De Filippi, Alfonso Signorini e tanti altri hanno avuto nei suoi confronti.

Per Valerio Piano è tempo di dire tutto ciò che pensa e lo fa grazie a un’intervista al settimanale Nuovo Tv in cui, senza troppi giri di parole attacca chi diventa famoso senza avere alle spalle una gavetta. Di chi stiamo parlando?

Valerio Piano contro Belen Rodriguez

L’ex ballerino si scaglia contro il mondo della tv che a suo dire avrebbe scelto molti volti noti solamente per la loro fama sui social mettendo da parte chi realmente, avrebbe meritato un ruolo importante all’interno di vari programmi firmati sia Rai che Mediaset. Valerio afferma che: “Donne come Belen Rodriguez che non hanno studio e non hanno fatto sacrifici, sono un’offesa nei confronti di professioniste come Heather Parisi e Loredana Cuccarini. Loro non avevano bisogno di mostrare il lato B sui social per essere famose”.

Piano ha proseguito con: “Combatto il meccanismo che ha cambiato la Tv negli ultimi dieci anni. La colpa, però, non è neanche loro, ma degli agenti potenti e dei direttori di produzione e di rete che decidono di collocare nei programmi di rilievo, scrivendo così alcune delle più brutte pagine della Tv”.

Ex ballerino accusa Stefano De Martino e Maria De Filippi

Le parole poco carine nei confronti di Belen Rodriguez non sono state le uniche che Valerio Piano ha affermato. L’ex ballerino di Amici infatti, è attaccato anche Stefano De Martino che, dal suo punto di vista riesce a lavorare nel mondo della tv solamente perché ha fatto un figlio con la showgirl sudamericana.

Neanche Maria De Filippi e Alfonso Signorini sono riusciti a rimanere fuori dal mirino di Valerio e durante l’intervista a Nuovo tv ha confessato per quale motivo dovrebbero remargli contro. Ha così spiegato: “Maria De Filippi è arrabbiata per il mio libro L’amore in camerino, Alfonso Signorini si è legato al dito il fatto che non ho voluto lavorare con lui nello show Kalispera e Alessia Marcuzzi non ha digerito la mia querela contro di lei”.