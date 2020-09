Sembra proprio che Veronica Ursida stia passando un momento di transizione. Da quando la dama ha abbandonato il trono over di Uomini e Donne, alla fine della scorsa stagione, molte cose sono radicalmente cambiate. Per questo, da ciò che scrive su Instagram, potrebbe darsi che Veronica Ursida si senta come un’eterna incompresa e che stia faticando a gestire diversi rapporti complicati.

Fuori da Uomini e Donne, infatti, l’ex dama bionda aveva intrecciato un’intensa relazione con Giovanni Longobardi, un cavaliere conosciuto al trono over. La storia era iniziata in sordina, soprattutto perché Giovanni aveva raccontato di essere rimasto ferito più volte in amore. Ma, alla fine, una volta fuori da Uomini e Donne, Veronica e Giovanni erano diventati una coppia a tutti gli effetti.

Veronica Ursida si sente un’eterna incompresa?

I due hanno trascorso diversi giorni di vacanza insieme e hanno fatto sognare i follower con la loro storia d’amore. Tuttavia la felicità è stata passeggera, poiché, dopo poche settimane, Veronica Ursida ha annunciato la rottura con Giovanni Longobardi. Attraverso una lunga storia condivisa sul suo profilo Instagram, la dama si è presa tutte le colpe della fine della relazione. Da quel momento, sembra non esserci stato più alcun riavvicinamento tra Giovanni e Veronica.

Ciò, nonostante la dama abbia detto più volte di essere ancora innamorata di Giovanni Longobardi. Potrebbe essere proprio questo il motivo per cui Veronica Ursida non è più tornata al trono over di Uomini e Donne. Sembra che la dama non fosse presente alle prime registrazioni della nuova edizione che si sono tenute la scorsa settimana. Ultimamente sembra che Veronica Ursida si senta come un’eterna incompresa.

Rapporti difficili fuori da Uomini e Donne

“Nessun rapporto è perfetto o immune da incomprensioni. E’ la volontà di superarle che fa la differenza,” ha scritto l’ex dama sul suo profilo Instagram, poche ore fa. Forse Veronica spera ancora di ricucire un rapporto con Giovanni Longobardi? Anche prima di lasciare Uomini e Donne, l’ex dama si era lamentata della sua difficoltà di gestire alcuni rapporti complicati.

Inoltre, Veronica si è spesso scontrata con la diffidenza di alcuni personaggi di Uomini e Donne, come Gianni Sperti o Armando Incarnato, col quale aveva avuto un burrascoso legame. Anche dopo la rottura con Giovanni Longobardi, molti hanno accusato Veronica Ursida di non essere del tutto sincera e di cercare visibilità e non vero amore. La dama riuscirà a rimettere ordine nella sua vita?