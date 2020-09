Adriana Volpe torna a parlare del ritiro improvviso all’interno del Grande Fratello Vip durante la sua partecipazione dove, la causa era dovuta a un lutto importante all’interno della sua famiglia. La ex conduttrice Rai che ora possiamo vedere tutte le mattine su TV8 con “Ogni mattina”, si è lasciata andare al settimanale Visto con un’intervista inaspettata che, l’ha resa protagonista di una confessione a cuore aperto.

La ex gieffina che all’interno della casa più spiata d’Italia ha cercato di mantenere sempre un clima di serenità e di pace, racconta la sua quarantena e il momento in cui ha dovuto abbandonare il GF Vip. Quali sono state le sue parole?

Adriana Volpe e il ritiro improvviso

La conduttrice ha voluto raccontare durante l’intervista al settimanale Visto, quello che è successo subito dopo il suo ritiro dal Grande Fratello Vip: “Ho dovuto interrompere per un lutto nella famiglia di mio marito. È stata un’esperienza pazzesca. Continuerò a dire grazie a Mediaset e agli autori e a tutto il sistema del GF perché ho vissuto un’esperienza forte, unica, che mi ha dato l’opportunità di farmi vedere per quello che sono”.

Adriana Volpe ha spiegato: “Mi ha messo a nudo. In questo programma non c’è paracadute, è avevo molto timore. O spicchi il volo, o rischi di schiantarti. Ma io ho vissuto questa esperienza fin dal primo giorno pancia a terra, e via. E ho avuto tanti riscontri positivi”.

La conduttrice amata dai telespettatori

Grazie al suo carattere e al suo modo di essere all’interno della casa, Adriana Volpe ha ricevuto un grandissimo riscontro positivo che, ha ritrovato anche fuori dal Grande Fratello Vip. La stessa conduttrice infatti, ha voluto raccontare quanto amore abbia ricevuto all’interno dei social.

Visualizza questo post su Instagram Vivo per Te amore mio #egioiasia #amoreassoluto Un post condiviso da Adriana Volpe (@adrianavolpereal) in data: 2 Ago 2020 alle ore 7:24 PDT

Dentro la casa più spiata d’Italia, Adriana Volpe prima del suo ritiro improvviso ha dovuto passare diversi mesi lontano da sua figlia Gisele. La conduttrice ha così raccontato: “Da mamma l’ho patita tantissimo, anche perché non mi facevano sapere nulla di Gisele. […] Del resto, poi è stata una decisione che ho preso in accordo con mia figlia e non avrei mai partecipato senza il suo sostegno. È stata lei a dirmi: “Mamma non ti preoccupare, continuerò ad andare a scuola, ti seguirò tantissimo”.