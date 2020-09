Alessia a Bake Off Italia 2020 – Chi è – Video

Alessia sbarca a Bake Off Italia 2020: la maestra d’asilo sarà fra i concorrenti che vedremo quest’anno nel cook talent di Real Time. Chi è? La sua scheda parla chiaro: ha sognato di diventare pasticcera da tutta una vita e solo ora ha deciso di rimboccarsi le maniche per affrontare la sfida del tendone.

Alessia ha compreso solo di recente di voler fare la pasticcera ‘da grande’ e ora è disposta a tutto pur di portare a casa una vittoria. Ce la farà? Intanto scopriamo la sua scheda e il video di presentazione.

Alessia a Bake Off Italia 2020 – La scheda

Alessia ha 29 anni e proviene da Padova. Il suo lavoro è maestra d’asilo, anche se il suo grande amore è la pasticceria. Una volta completati gli studi, Alessia ha puntato al tempo indeterminato. Solo che una volta ottenuto il lavoro, si è resa conto che non faceva per lei. Ha amato fare la maestra, ma adesso ha compreso che la sua strada è un’altra. Ha già iniziato a preparare dolci e condivide spesso le sue creazioni sui social. Chiama i suoi dolci “senza cose” perchè si possono mangiare ogni giorno, senza sensi di colpa.

“Sono una persona competitiva, ma più con me stessa che con gli altri”, dice nel video di presentazione. Il suo amore per le torte è talmente grande che ha deciso di farsi alcuni tatuaggi a tema. Fra i suoi principali sostenitori invece c’è il fidanzato, che la appoggia in questo percorso di vita. “Noi siamo innamoratissimi, molto innamorati”, dice, “e a volte il suo modo di spronarmi mi innervosisce”. Il suo lui infatti tende alla critica, la bacchetta. Anche se non sa nulla di pasticceria. La determinazione di Alessia a Bake Off Italia 2020 si farà sentire: “Vincerò perchè è l’opportunità di trasformare il mio sogno in un lavoro”, conclude.