Arturo a Bake Off Italia 2020 – Chi è – Video

Arturo è pronto per sfidare la sorte a Bake Off Italia 2020: chi è? Naturalmente uno dei concorrenti che vedremo nell’ottava edizione del cook talent di Real Time. Ha una grande passione per la tecnologia e anche per la cucina, ma coltiva anche diversi hobby.

Arturo si definisce un nerd DOC e ha voglia di mettersi alla prova. Quale modo migliore se non sfidare gli altri partecipanti del programma? Prima di vederlo all’opera, scopriamo qualcosa di più su di lui grazie alla sua scheda e al video di presentazione.

Arturo a Bake Off Italia 2020 – La scheda

Arturo ha 36 anni e viene da Rimini. Ammette di essere uno studente di Ingegneria piuttosto fuori corso, ma anche un nerd con il patentino. La tecnologia è la sua passione e non è interessato solo per computer e cellulare, ma anche per i droni. Li vede tutti come dei giocattoli, anche se si tratta di dispositivi di uso quotidiano. Ama anche i giochi di ruolo, quelli che si fanno con i personaggi e i dadi. Ama anche il cinema e in particolare la saga di Star Wars. “Sono fiero di essere nerd. Da un annetto mi sto dedicando anche al tiro con l’arco”, dice nel video di presentazione.

Trova questo tipo di sport molto utile per isolarsi dal mondo e lavorare con la precisione. Gli piace mangiare e da qualche anno si è cimentato nella pasticceria. Pensa di realizzare delle belle torte e spesso condivide le sue creazioni con gli amici. L’interesse e il piacere di certo non gli manca. Definisce la sua cucina una via di mezzo fra una casalinga e una professionale. Arturo partecipa a Bake Off Italia 2020 perchè vede il suo ingresso nello show come l’evoluzione di un suo percorso personale. “Vincerò perchè nella pasticceria sono molto motivato e che la Forza sia con me”, conclude nella clip.