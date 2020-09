Abate al Cosenza – Ignazio Abate ha voglia di ripartire presto e si sta allenando in maniera intensa per farsi trovare subito in forma quando sposerà il nuovo progetto, che potrebbe essere ancora in Italia, ma questa volta in Serie B, al Cosenza.

La società calabrese, come riporta Sky Sport, ha proposto all’esterno 33enne, svincolato dal 2019 dopo la fine della sua avventura col Milan, la possibilità di ritornare in campo prospettandogli anche un futuro dirigenziale una volta smesso di giocare. Una proposta che Ignazio Abate sta valutando, così come le altre che sono arrivate ai suoi agenti in queste ultime settimane.

L’ex Milan è richiesto, infatti, anche in Grecia, Turchia, Svizzera e Portogallo ma al momento non ha ancora deciso: sicuro, però, ha voglia di tornare a misurarsi in campo. Occasione che la scorsa estate gli ha prospettato il Lecce, ma che non ha accettato. Ora la voglia di tornare in campo, con il Cosenza che spera in un suo “sì”.