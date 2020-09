Calciomercato Inter – L’Inter lavora intensamente per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte per la prossima stagione. Non solo acquisti importanti come Kolarov e Vidal, ma si punta anche a blindare i propri gioielli come Alessandro Bastoni e puntellare la rosa con innesti low cost, ma funzionali come Matteo Darmian.

Per il centrale di difesa, convocato per la prima volta dalla Nazionale maggiore di Mancini in questo sosta per le nazionali, si lavora con ottimismo al rinnovo dopo l’incontro contro l’agente, come rivelato da Sky Sport. Potrebbero esserci colloqui più approfonditi nei prossimi giorni tra il giocatore, il suo entourage e l’Inter dato che il giocatore ha lasciato oggi.

Calciomercato Inter, ottimismo per il rinnovo di Bastoni. Si insiste per Darmian

La novità più importante arriva invece per l’esterno che piace da tempo a Conte, Matteo Darmian. Dopo il suo arrivo a Parma, nella scorsa stagione, c’era stato un tacito accordo tra i club per il passaggio del calciatore ex Torino e Manchester United in estate all’Inter per 2,5 milioni di euro.

Accordo che l’Inter vorrebbe onorare e che il parma è disposto ad assecondare. Darmian si sente già un futuro interista e i suoi agenti hanno cercato di far chiarezza sulla volontà di far valere questo accordo. L’Inter lo rispetterà, ma bisognerà stabilire come e quando, per capire se già in questo mercato il calciatore potrà aggregarsi al gruppo di Conte.