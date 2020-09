Chi sono gli arroganti dello zodiaco: attenzione a questi segni

L’arroganza è la radicata tendenza a sentirsi superiori agli altri e, quindi, comportarsi di conseguenza.

Così c’è chi passa con il rosso perché le regole valgono per tutti ma non per lui, c’è chi tratta male il cameriere perché “lei non sa con chi ha a che fare”, c’è chi umilia il partner perché “tu non capisci nulla, non fosse per me non avresti ottenuto nulla nella vita”, chi tratta male gli studenti e si diverte a metterli alla berlina davanti ai compagni perché in tal modo può alleviare il proprio senso di frustrazione.

E via dicendo con altri comportamenti decisamente poco simpatici, da cui si evince, in ogni caso, che l’arrogante è fondamentalmente una persona più debole degli altri. Ci sono segni che hanno la marcata tendenza a comportarsi in questo modo, poi molto fa anche l’educazione ricevuta in famiglia. Vediamo la classifica.

1)Ariete

Tende spesso a fare l’arrogante e a sentirsi “di più” rispetto agli altri. Guarda il prossimo dall’alto, ama essere lusingato e ricevere complimenti per il suo aspetto, per il suo acume, per la sua professionalità. Tratta con sarcasmo i dipendenti o i collaboratori che non sono in grado di raggiungere immediatamente un obiettivo, arriva a usare parole sprezzanti nei confronti del partner che ha fatto una scelta non condivisa. Da capo, sa incoraggiare, ma sa anche essere estremamente duro.

2)Capricorno

Condivide con il segno dell’ariete la presunzione di superiorità e di innocenza. Sono sempre gli altri a sbagliare, a fare male, a valutare in maniera errata una situazione. Il capricorno, nella sua testa, è perfetto, senza sbavature, è forte e compie scelte intelligenti, pertanto arriva sempre in vetta alla montagna del successo. Gli altri, quelli che non arrivano, sono così perché non si sono applicati abbastanza, perché hanno un modus operandi sbagliato, perché non sanno prevedere lo sviluppo di determinate situazioni. Se sbaglia non chiede scusa, se a sbagliare sono gli altri lo farà pesare in maniera notevole.

3)Gemelli

Arroganti fino all’eccesso, talvolta. Molto dipende anche dall’educazione ricevuta, perché se sono cresciuti in una famiglia che li ha viziati, svilupperanno a dismisura il senso del proprio ego, al punto che, in loro compagnia, si avrà la sensazione di essere sempre di troppo e di camminare un gradino più in basso. La classica frase di un gemelli arrogante è: “Nessuno fa questo lavoro come me”. Magari è vero, ma questo non autorizza nessuno a comportarsi in maniera sprezzante nei confronti degli altri. Se, invece, è cresciuto in maniera autonoma e indipendente sarà molto più maturo, leggero e piacevole.

4)Vergine

Il segno guarda dall’alto in basso chiunque non sia almeno alla sua altezza. E, in genere, non lo è nessuno. La sua intelligenza è, effettivamente, notevole – il segno è noto per il suo acume – ma questo non lo autorizza a sentirsi superiore al prossimo. Tende a giudicare male, a prendersi gioco delle persone che ha intorno. A uscire con un nativo della vergine si ha talvolta l’impressione di essere considerati alla stregua di un accessorio e di doversi difendere per il fatto di non riuscire, ad esempio, a sfondare nel proprio campo. Insicurezza, sicuramente. Ma l’atteggiamento risulta comunque spiacevole.