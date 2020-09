Come guadagnare con Instagram: ecco una breve guida

Se utilizzi giornalmente i social network e in modo particolare Instagram, ti sarai sicuramente reso conto dei numeri incredibili che ci sono dietro questo social di tipo fotografico. Basti pensare che ha raggiunto il miliardo di utenti attivi ogni mese.

Ti sarà capitato anche di chiedere se e come è possibile guadagnare con Instagram, sopratutto se hai sentito parlare degli influencer che creano dei profitti e addirittura riescono a crearsi un vero e proprio lavoro.

Guadagnare con Instagram

E’ una cosa abbastanza scontata: dove ci sono tantissimi persone, c’è sicuramente la possibilità di costruire un business che a seconda della nostra capacità può fruttare dai pochi euro alle migliaia di euro.

Guadagnare con Instagram: influencer

E’ il “metodo” più conosciuto per guadagnare con questo social network. Gli influencer in Italia sono sempre più richiesti dalle aziende che vogliono promuovere i loro prodotti e cercando quindi persone che siano “socialmente attive” con tantissimi seguaci, pronti a sponsorizzare il loro prodotto. Il consiglio più importante, se vogliamo diventare influencer, è quello di pubblicare sempre contenuti di qualità. Sicuramente se siamo alle prime armi non sapremo bene quali sono i contenuti di qualità, rispetto a quanto può essere seguito dai follower, ma possiamo procedere per tentativi, fino a trovare il giusto argomento da trattare e nel modo che piace di più.

In Italia esistono degli importanti portali che mettono in contatto le aziende con chi vuole fare post sponsorizzati su Instagram. Si tratta di Buzzoole e adMingle. Ti consiglio di visitare i loro siti ed iscriverti e iniziare a prenderci la mano. Tieni anche in considerazione l’idea di contattare direttamente le piccole aziende del tuo territorio e proporre loro una collaborazione.

Guadagnare con Instagram: non solo influencer

Le persone che guadagnano su Instagram (e non sono poche), lo fanno in tanti modi diversi. Non certo sono tutti influencer.

Vendere Shoutout su Instagram . Di solito chi possiede un profilo con tantissimi follower può ricevere dei messaggi privati con richieste di collaborazione a pagamento, tra cui shoutout, che possono partire da 5 euro fino ad arrivare a cifre da migliaia di euro. Su Shoutcart.com ci sono migliaia di utenti e aziende che cercano di ottenere shoutout. Ti consiglio di dare un’occhiata.

. Di solito chi possiede un profilo con tantissimi follower può ricevere dei messaggi privati con richieste di collaborazione a pagamento, tra cui shoutout, che possono partire da 5 euro fino ad arrivare a cifre da migliaia di euro. Su Shoutcart.com ci sono migliaia di utenti e aziende che cercano di ottenere shoutout. Ti consiglio di dare un’occhiata. Affiliazioni. Si devono promuovere i servizi o i prodotti che le aziende propongono. E’ semplice farlo perchè ci viene assegnato direttamente un link da pubblicare nel nostro post, magari scrivendo una recensione. Si può ad esempio pubblicare una storia che parla di quel determinato servizio mettendo il link con lo swipe, oppure mettere il link direttamente nella biografia. Online ci sono numerosi siti che si occupano di affiliazioni, ed è il metodo più uisato anche per guadagnare tramite blog o altri social network.

Quelli che abbiamo dato sono consigli generali sul come è possibile guadagnare con Instagram. Ma non esiste una formula magica, sta ad ognuno di noi usare l’ingegno per raggiungere il successo e guadagnare quanto più possibile.

Non illuderti di poter fare i milioni! Ci vuole molto lavoro e tempo, come in tutti i lavori di questo mondo, per guadagnare con Instagram. Se sarai anche un pò fortunato e ci sai fare… le soddisfazioni arriveranno sicuramente.