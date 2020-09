Donato a Bake Off Italia 2020 – Chi è – Video

Donato sta per sfidarsi a Bake Off Italia 2020: sarà fra i concorrenti di quest’anno, pronto per dare filo da torcere agli altri aspiranti pasticceri. Ha lavorato in ufficio per diverso tempo, poi ha deciso di cambiare vita e diventare barman.

Donato non ama solo la cucina, ma anche lo sport. Si mantiene in forma con tanti interessi e ama fare viaggi. Come se la caverà ai fornelli? Stiamo per scoprirlo! Intanto ecco la sua scheda e il video di presentazione.

Donato a Bake Off Italia 2020 – La scheda

Donato è originario della Puglia e di preciso di Alberobello. Vive però a Bologna da oltre 18 anni e ha lavorato a lungo in ufficio. Poi la routine lo ha stancato e ha deciso di dedicarsi a cocktail e salatini grazie a un nuovo mestiere. Adesso però è in cerca di occupazione. Divide il suo tempo fra passioni e tanta palestra: si allena 4 o 5 volte la settimana e ama i tatuaggi. Il suo corpo ne è ricoperto all’80%. Ama piacere e curare la sua immagine, anche se non in modo eccessivo. Ha la precisione nel sangue e anche in cucina ama fare tutto secondo una grammatura ben specifica.

Vive con altri due ragazzi, che sono i suoi giudici. Quando prepara una torta, la sottopone al loro giudizio ed è lì che entra in campo il suo spirito competitivo. “Se mi danno un’insufficienza sono lì che sbarello”, dice nel video di presentazione. Il suo arrivo nel programma è legato ad una sfida personale e pensa di poter dimostrare di avere le qualità giuste per diventare campione. La vede un po’ come un’opportunità per mettere alla prova se stesso. Avrà ragione oppure troverà subito delle difficoltà?Donato partecipa a Bake Off Italia 2020 con un’idea in mente: “Vincerò perchè sono una persona super precisina, impulsiva e rompiscatole, ma nascondo un cuore grande così”, conclude.