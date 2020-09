F1 Passion | Come seguire il Gran Premio d’Italia in TV: info e orari

La Formula 1 torna nel tempio della velocità. Da giovedì 3 a domenica 6 settembre a Monza e su Sky sarà di scena l’ottava tappa del Mondiale 2020 di Formula 1 con il Gran Premio d’Italia. Domenica appuntamento live con la gara dalle 15.10 su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, anche in chiaro su TV8 e in streaming su NOW TV. In pista nel fine settimana anche F2 e F3.