Film Stasera in Tv – Stai lontana da me – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Stai lontana da me. Produzione italiana del 2013 per la regia di Alessio Maria Federici, con Enrico Brignano, Ambra Angiolini, Anna Galiena, Fabio Troiano nei ruoli principali. Il film è un remake del film francese del 2010 Per sfortuna che ci sei (La Chance de ma vie) diretto da Nicolas Cuche.

Stai lontana da me – Trama

Jacopo (Enrico Brignano) è il miglior consulente matrimoniale su piazza: dategli una coppia ormai alla deriva e lui in men che non si dica ne farà un esempio di vita coniugale! Purtroppo l’unico caso che non riesce a risolvere è proprio il suo: da sempre infatti porta una sfortuna nera a tutte le donne che si fidanzano con lui! Alcune finiscono al Pronto Soccorso, altre ci rimettono la carriera e ad un certo punto l’unico rimedio diventa la fuga. Jacopo lo sa e, proprio per evitare disastri, impara a fuggire per primo. Ma un giorno incontra Sara (Ambra Angiolini), una bella e ambiziosa architetta, della quale si innamora perdutamente. Lei lo ricambia, decisa ad amarlo e a resistere alle sventure che cominceranno a pioverle addosso, ma l’impresa non sarà facile.

Riuscirà il loro amore a sopravvivere a tanta sfortuna? Stai lontana da me è una commedia divertente e imprevedibile sull’amore e la sua capacità di resistenza alla sfiga.

Stai lontana da me – Trailer Video

Stai lontana da me – La scheda tecnica del film

Titolo Originale:

Genere: Commedia

Durata: 1h 20m

Anno: 2013

Paese: Italia

Regia: Alessio Maria Federici

Cast: Enrico Brignano, Ambra Angiolini, Anna Galiena, Fabio Troiano, Giampaolo Morelli, Giorgio Colangeli, Gianna Paola Scaffidi

Stai lontana da me – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera sul canale Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre, anche 503 in HD), alle ore 21.20 di oggi venerdì 4 Settembre 2020. La programmazione di Rai 3 lo prevede al termine della puntata quotidiana di Un Posto al Sole, soap opera tutta italiana ambientata a Napoli.