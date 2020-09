Francesca De André, figlia di Cristiano e nipote dell’indimenticabile Fabrizio, ha avuto un’infanzia difficile e, per certi versi, tormentata. L’ex gieffina, spesso ospite di Barbara D’Urso, non ha mai nascosto di essere stata un’adolescente ribelle e di aver avuto rapporti burrascosi con la sua famiglia d’origine. In un’intervista molto toccante al settimanale Diva e Donna, la giovane ha raccontato quali sono i suoi attuali rapporti coi genitori.

“Ero una ragazza difficile. Fui affidata al Comune di Milano perché nessuno della mia famiglia si prese la responsabilità di tenermi,” ha raccontato Francesca, parlando della sua adolescenza in casa famiglia. Per quanto riguarda la madre, Carmen, solo ultimamente Francesca De André ha iniziato a comprendere il suo punto di vista.

Francesca De André racconta la sua infanzia difficile

“Avevo rapporti terribili con lei. Da piccoli vediamo solo le mancanze dei nostri genitori. Sono più le pretese che le comprensioni. Ho iniziato poi negli anni a capirla come donna. (…) Oggi il nostro è un bellissimo rapporto. Da donna a donna, più che da madre a figlia. La parola chiave è ‘consapevolezza’”.

Ma i rapporti più difficili per Francesca De André sono quelli col padre, Cristiano. La ragazza ha raccontato di essere andata a vivere da lui per un periodo a quindici anni e di non aver mai accettato la sua vita sregolata. Per questo hanno avuto molti scontri, durati nel corso degli anni, fino ad oggi. “Mio padre non mi vedeva come una figlia, ma come un ospite anche abbastanza indesiderato e, quando cadevano i freni inibitori, veniva fuori il putiferio”.

Con papà Cristiano? “Siamo in tribunale…”

Francesca De André ha raccontato di avere avuto un’infanzia tormentata, ma di essere diventata una “guerriera” con il tempo e di stare cercando la sua strada fuori dalla famiglia, realizzandosi con le sue sole forze. Del resto, attualmente, i suoi rapporti col padre sono interrotti. “Siamo in tribunale. Non abbiamo rapporti. Lo ha invitato più volte Barbara D’Urso a dire la sua, ma ha sempre declinato. Devo dire grazie a Barbara, anche se il suo bene me lo sono guadagnato. Lei non ti regala nulla. Ha mandato i suoi giornalisti a controllare tutto quello che dicevo”.

Tuttavia, Francesca De André ha elogiato suo padre Cristiano come artista: “L’artista va distinto dall’uomo. Mio padre è un musicista di talento raro. (…) A livello umano… Avere avuto un padre così non è stato facile, ma non può giustificare tutti i suoi comportamenti crogiolandosi nel vittimismo”.