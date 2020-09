Giacomo a Bake Off Italia 2020 – Chi è Peperita – Video

Giacomo è uno dei nuovi concorrenti di Bake Off Italia 2020 che vedremo presto sotto al tendone. Si tratta forse di uno dei più originali di questa edizione, visto che è una Drag Queen e che il suo nome d’arte è Peperita.

Esuberante e divertente, Giacomo ha scoperto l’amore per la pasticceria proprio grazie alla sua vena artistica. L’imitazione di Benedetta Parodi non gli ha permesso solo di ottenere il titolo di Miss Drag Queen tre anni fa, ma anche di approdare in cucina. Scopriamo la sua scheda e il video di presentazione.

Giacomo a Bake Off Italia 2020 – La scheda di Peperita

Giacomo/Peperita ha 37 anni e viene da Milano, anche se è di origine pugliese. Di giorno lavora per una multinazionale e gestisce un team di meccanici. La notte però si trasforma in Pepe, una Drag Queen che sa il fatto suo. “I miei spettacoli sono un’esplosione di colore, risate e di gioia, perchè ho bisogno di esorcizzare quei fantasmi che durante la giornata…”, dice nella clip. Per creare il suo personaggio si ispira a diverse icone femminili, anche se prima di tutte c’è la sua nonnina.

La passione per i dolci di Giacomo è nata qualche anno fa, mentre guardava il programma in tv. Ad oggi si considera una bravissima pasticciera amatoriale. Giacomo/Peperita arriva a Bake Off Italia 2020 per portare colore e luce e per far vedere agli italiani quanto possa essere bella la bandiera rainbow. “Vincerò perchè sarò la prima pasticcera Drag Queen. Ne vedrete di belle sotto a quel tendone, anzi una, bellissima, meravigliosa”, conclude. Le premesse di sono tutte e di sicuro riuscirà a catturare la simpatia dei telespettatori. Sarà anche così bravo/a ai fornelli? Visto che si considera ancora alle prime armi, possiamo dare per scontato che avrà molto da imparare. Damiano Carrara risponderà al suo appello?