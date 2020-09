E’ stata un’estate faticosa per Giovanna Abate. Di sicuro l’ex tronista di Uomini e Donne non si sarebbe mai aspettata di trascorrerla da sola, dopo il fallimento della storia d’amore con Sammy Hassan. Sarà per questo che Giovanna si è fatta delle promesse. Giovanna Abate ama solo se stessa, o meglio, ha deciso di ritrovare le sue priorità di vita, dopo l’ennesima delusione a Uomini e Donne.

Quella di Giovanna Abate, infatti è stata una stagione intensissima a Uomini e Donne. Prima corteggiatrice tra le favorite di Giulio Raselli, Giovanna Abate è rimasta molto delusa di non essere stata scelta. Tuttavia, quando Maria De Filippi le ha offerto il trono, Giovanna Abate ha pensato che fosse arrivato il momento della sua rivincita. Nei panni di tronista, Giovanna ha messo anima e cuore nel suo percorso.

Giovanna Abate ha deciso di amare di più se stessa

Ma l’emergenza sanitaria scoppiata in Italia ha complicato ogni cosa. Per quanto il format andato in onda durante il lockdown, dedicato alla scrittura, le abbia permesso di conoscere Davide Basolo, il suo cuore era già preso da Sammy Hassan. Nonostante tutte le incomprensioni, Giovanna Abate ha scelto proprio Sammy Hassan. Ma la storia d’amore lontano dalle telecamere è durata solo pochi giorni, lasciando l’amaro in bocca alla tronista.

Durante le registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne che si sono tenute la scorsa settimana, Giovanna Abate e Sammy Hassan hanno avuto l’ultimo scontro in studio. Giovanna ha lamentato di essere stata l’unica a credere nel loro amore. Mentre Sammy ha dichiarato che Giovanna era già troppo esigente per essere all’inizio della relazione. L’ex tronista, a detta di Sammy Hassan, non avrebbe accettato il ruolo della sua ex moglie nella sua vita, in qualità di madre del loro bimbo. Una situazione poco sostenibile.

Dolore ancora vivo dopo Uomini e Donne

Dopo questo ennesimo chiarimento che non ha cambiato le cose, Giovanna Abate ha deciso di voltare definitivamente pagina. Ciò è evidente dai post condivisi sul suo profilo Instagram in cui Giovanna Abate appare ottimista e molto concentrata sul suo lavoro. Adesso Giovanna Abate ama solo se stessa. Poche ore fa, Giovanna Abate ha condiviso una foto su Instagram, accanto alla quale ha scritto parole toccanti.

“Amati, sei la persona con la quale passerai il resto della tua vita”. Evidentemente si tratta di un monito che è molto più di una frase fatta per l’ex tronista: un vero e proprio incoraggiamento a se stessa per cambiare vita.