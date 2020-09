Giulia Salemi è single: “Dopo le delusioni mi sfogavo mangiando”

La bellissima Giulia Salemi di origini iraniane, torna a parlare dopo aver passato l’estate tra festival ed eventi. Di mare ne ha visto poco, troppo indaffarata dal presentare il suo nuovo libro “Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato”, dove racconta il suo passato difficile ma anche la determinazione con cui affronta ogni nuova esperienza.

Per ora è single, dopo le diverse delusioni amorose, il suo sogno è quello di condurre un programma tutto suo. È da sette anni che lavora nel mondo dello spettacolo, tra Grande Fratello e Pechino Express, durante il lockdown ha creato un talk show sul suo profilo Instagram con ospiti alcuni vip.

Giulia Salemi è single

Come affermato prima, il suo libro affronta diverse dinamiche che hanno colpito in prima persona la showgirl, dalla separazione dei genitori, al bullismo per le sue origini fino alla frequentazione quando aveva solo 23 anni con un uomo che si è permesso di alzare le mani su di lei. Intervistata dal settimanale Oggi confessa proprio questo lato negativo della sua vita:” Come da manuale, anch’io sono passata dall’auto colpevole, credevo di “meritare” quelle reazioni. Finché ho aperto gli occhi e sono scappata”.

Anche se è sola, non nega di essersi frequentata con qualcuno, ma nulla che sia sfociato in qualcosa di più serio. Dopo tanti anni alla ricerca dell’uomo perfetto, ha capito di non averne bisogno per essere felice, ma ha preso consapevolezza di abbastarsi e di riuscire a creare da sola la propria felicità. Ovviamente non chiudendo del tutto le porte del cuore:” Con un po’ di spensieratezza estiva, però, chissà…”

“Dopo le delusione mi sfogavo mangiando…”

Giulia è una ragazza determinata e sa benissimo cosa vuole, le piacerebbe essere corteggiata, ma si sa che nel mondo della fama è sempre più difficile trovare qualcuno che la vuole per la vera persona che è, e non per il personaggio che si vede in tv. Dopo le varie delusioni ha capito una lezione importante però, di non buttarsi nel cibo ogni qualvolta che le situazioni la fanno soffrire, ma soprattutto ha cominciato ad accettarsi per quella che è, difetti compresi.

Confessa a riguardo:” Sono dimagrita e ingrassata tante volte. Come molte ragazze che mi scrivono, dopo le delusioni d’amore mi andavo a sfogare nel cibo. Poi mi sono scelta un lavoro in cui le persone non le mandano di certo a dire… Direi che ora ho imparato a mangiare per vivere e non a vivere per mangiare. Però ecco, sono più pro-Kardashian”. Si riferisce ovviamente alle sorelle Kardashian, famose e forti donne che creano brand, ma che soprattutto se ne fregano di schemi e taglie.