Ida Platano sbarca su TikTok e lascia sorpresi i suoi fan con un video ad altissimo rischio. L’ex dama di Uomini e Donne infatti, per intrattenere i suoi follower sul profilo Instagram e sugli altri social sembra spingersi ben oltre quello che una persona normale avrebbe mai pensato.

Manca sempre meno alla prima puntata di Uomini e Donne prevista per il 7 Settembre e Ida Platano sembra poter essere la protagonista di una di queste. La sua storia d’amore con Riccardo, finita nel peggiore dei modi ha lasciato tantissimi dubbi e domande nei confronti dei telespettatori che per diversi anni, hanno seguito tutti i loro tira e molla ma soprattutto le tante pene d’amore della stessa Ida.

Qualcosa però, nel carattere della ex dama sembra completamente cambiato e durante la giornata di ieri decide di rendersi protagonista di un piccolo video che, è sembrato relativamente pericoloso. Cosa è successo?

Ida Platano sbarca su TikTok

Da diversi mesi Ida Platano è tornata single ma sembra aver metabolizzato nel migliore dei modi il distacco definitivo da Riccardo Guarnieri. Non è la prima volta che la ex coppia decide di lasciarsi ma questa volta, Ida sembra non aver nessuna intenzione di tornare sui propri passi, cercando in ogni modo di cambiare pagina alla sua vita.

Proprio per questo, oltre al suo lavoro Ida Platano sta cercando di trovare modi sempre nuovi per distrarsi e per far ridere e sorridere i suoi fan più cari. Sul suo profilo Instagram infatti, durante la giornata di ieri è apparso un video caricato sulla piattaforma di TikTok che, ha preoccupato di gran lunga i suoi fan. Di cosa stiamo parlando?

Ex dama e il video sulle strisce pedonali

Ida Platano sembra essere sbarcata sulla piattaforma di TikTok caricando un piccolo balletto mentre attraversava le strisce pedonali. Un gesto che ha preoccupato tantissimo i fan più affezionati della ex dama, vedendo una macchina fermarsi proprio dietro di lei.

Nonostante non sia successo niente di pericoloso, molti utenti Instagram hanno trovato il video di Ida un esempio diseducativo visto, il suo balletto praticamente “in mezzo alla strada”. Un gesto che Ida Platano non ha sicuramente fatto con malizia ma che, è stato di gran lunga criticato.