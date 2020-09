Ivan Cottini affetto da sclerosi multipla: ”La diversità ha il potenziale di cambiare la tv…”

Ivan Cottini, ha esordito come modello fin da giovane fino ad arrivare ad affermarsi nel settore degli shotting fotografici. Ballerino determinato, ha partecipato anche ad Amici fino a che, all’età di 27, è stato colpito da una malattia.

La sua storia ha ispirato diverse persone, perché il ballerino resta determinato nonostante la Sclerosi Multipla che continua a progredire e la fine del suo matrimonio nel periodo di lockdown. Ha deciso così di mandare un messaggio decisivo al mondo dello spettacolo, affinché possano tutti aprire gli occhi verso il diverso.

Ivan Cottini affetto da sclerosi multipla

Era il 2013 quando la malattia ha attaccato il ballerino, ma nonostante tutto non è mai riuscita a fermarlo. Ha stretto i denti, come lui stesso afferma in un’intervista del quindicinale Ora, dove parla della sua separazione e di sua figlia Viola. Infatti per lui il lockdown è stato “il periodo più brutto della mia vita”, perché si è chiusa la sua storia d’amore con la moglie Valentina, la stessa che gli ha dato il dono più potente del mondo.

Vivere con la Sclerosi Multipla vuol dire soffrire e dover stare continuamente attento, affrontare anche le più semplici azioni con difficoltà ed è qui che subentra Viola, la sua ragione di vita: “Viola vive la mia diversità con normalità. È lei che se mi vede in difficoltà mi aiuta ed è lei che si sveglia di notte chiedendomi se ho preso le medicine. È la mia suocera”.

“La diversità ha il potenziale di cambiare la tv…”

Il sogno di Ivan è quello di tornare di nuovo sul palco di Sanremo, di pubblicare la sua autobiografia, ma soprattutto di vedere ciò che si reputa il diverso in tv. Dare spazio a chi, nonostante i problemi fisici potrebbe dare tanto nel mondo dello spettacolo e dare la possibilità ai medesimi di costruirsi un futuro. Mentre scherza fa un appello a Maria De Filippi:” Andare a Uomini e Donne sarebbe un bellissimo esperimento sociale perché porterebbe in tv qualcosa di diverso dalla solita bellezza che questo mondo consumistico ci impone ogni giorno”.

Desidera un’accettazione da parte del mondo verso la cosiddetta diversità:” Io sogno una tv in cui ci sono inviati in sedia a rotelle, assistenti di studio autistici, ballerini down nei corpi di ballo. La diversità ha il potenziale di cambiare la tv e il mondo”. Con questo messaggio importante, noi speriamo che possiate riflettere.