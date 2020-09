Maria De Filippi “tutto in famiglia” | Basta ospiti a Uomini e Donne

Durante la giornata di ieri, proprio come già la scorsa settimana, si sono svolte le prime registrazioni di Uomini e Donne. Le puntate registrate verranno mandate in onda solo dal prossimo lunedì 7 settembre, ma le prime anticipazioni sono già circolate sul web e, soprattutto, sui social. A quanto sembra, quest’anno Maria De Filippi ha deciso di tenere “tutto in famiglia”. Ciò nel senso che sta privilegiando le storie e gli intrecci che nascono tra i protagonisti dei troni, invece di invitare ospiti esterni.

Come i telespettatori più affezionati ricorderanno, solitamente nelle prime puntate di Uomini e Donne delle scorse stagioni, si faceva il punto su quanto accaduto nell’edizione di Temptation Island andata in onda durante l’estate.

Maria De Filippi privilegia la “famiglia”

Di conseguenza, erano invitate in studio, come ospiti, le coppie partecipanti o i tentatori e le tentatrici che si erano fatti maggiormente notare. Quest’anno, dalle prime indiscrezioni, nessuna coppia di Temptation Island è stata inviata a Uomini e Donne per parlare del suo viaggio nei sentimenti.

Del resto, ci sono state moltissime novità a Uomini e Donne. Innanzitutto l’unione dei due troni, classico e over, che rende necessario dedicare la maggior parte del tempo ai vari protagonisti presenti in puntata. Forse sarà per questo che Maria De Filippi ha scelto di mettere da parte le coppie di Temptation Island?

Nessun ospite “speciale” a Uomini e Donne

Inoltre, durante le settimane estive, ci sono state varie coppie nate a Uomini e Donne che si sono lasciate. In primo luogo Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Dopo aver trascorso insieme il periodo del lockdown, qualcosa è andato nuovamente storto tra Ida e Riccardo che, ormai da settimane, sembrano aver messo definitivamente fine alla loro storia. Come tutti sanno, in passato Maria Da Filippi ha tentato più volte di correre in loro aiuto, invitandoli in studio per favorire il dialogo.

Ma quest’anno sembra proprio che la padrona di casa sia di diverso avviso e di Ida e Riccardo non si è parlato affatto durante le registrazioni. A confermarlo è stato anche Lorenzo Pugnaloni, con le sue anticipazioni condivise su Instagram. Neppure di Veronica Ursida e Giovanni Longobardi si è più parlato. Anche loro avevano deciso di abbandonare insieme il trono over prima della pausa estiva, ma durante l’estate, si sono lasciati. Tuttavia, Maria De Filippi ha deciso di non invitarli in studio per raccontare cosa è successo. Quali altri cambiamenti ci saranno a Uomini e Donne?