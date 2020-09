Matteo a Bake Off Italia 2020 – Chi è – Video

Matteo è uno dei concorrenti più precisi di Bake Off Italia 2020. Ama l’ordine e i dettagli e infonde queste caratteristiche della sua personalità anche nei dolci che crea. Ha una storia difficile alle spalle: quando la madre si è ammalata, ha iniziato a scoprire il mondo della pasticceria.

Matteo vuole cambiare vita e pensa di avere quel gusto originale che un giorno gli permetterà di aprire una pasticceria tutta sua. Come se la caverà con gli altri sfidanti? In attesa di scoprirlo, vediamo la sua scheda e il video di presentazione.

Matteo a Bake Off Italia 2020 – La scheda

Matteo ha 35 anni e viene da Milano. Di professione fa il fotografo e crede proprio che la pasticceria e la fotografia non siano poi due mondi così distanti. In entrambi i settori bisogna fare un progetto, essere precisi. Ha un grande amore per il viaggio e quando si trova in giro per il mondo, crea i suoi itinerari in base ai mercati. Poi si porta a casa spezie e odori, che ordina in modo maniacale all’interno della casa. Quando sei anni fa la madre si è ammalata, Matteo ha pensato di buttarsi nella cucina. In questo modo lui aveva il modo di distrarsi e anche lei poteva togliere i pensieri da quello che stava passando.

“Sono tre anni che è mancata. Ci vuole quel tempo per rimetteri in piedi. Devo dire che i dolci mi hanno aiutato”, ha detto nel video di presentazione. Il fotografo ha bisogno di fare qualcosa, per evitare di crollare nella disperazione. Adesso ha bisogno di avere una sua rivincita personale e crede che il programma potrà aiutarlo a raggiungere questo obiettivo. Matteo partecipa a Bake Off Italia 2020 con un’idea chiara in mente: “Vincerò perchè sono maniacalmente preciso e la pasticceria è la mia vita”, conclude. Riuscirà a dimostrare che la sua mania si sposa alla perfezione con le regole del cook talent?