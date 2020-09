Necessario ricovero per Silvio Berlusconi: principio di polmonite

Il fondatore e Leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è stato ricoverato in mattinata all’ospedale San Raffaele di Milano a causa di un probabile peggioramento delle sue condizioni di salute dopo aver contratto il coronavirus, pochi giorni fa.

Polmonite

Nonostante lui avesse dichiarato di essere inizialmente asintomatico, come confermato anche dal fedele dottor Zangrillo, l’ex Premier avrebbe infatti manifestato il principio di una polmonite bilaterale allo stato precoce, condizione che sotto l’approvazione del medico personale di Berlusconi, in forma precauzionale è stato deciso di procedere al ricovero.

La polmonite è stata rilevata dopo una tac, decisa dopo la visita notturna da parte di Zangrillo.

Contagio

Secondo una nota, le sue condizioni, seppur aggravate rispetto a qualche giorno fa, non destino particolari preoccupazioni: la senatrice Licia Ronzulli ha rivelato che le condizioni sono comunque andate migliorando nel corso della mattinata. Ancora non è stato definito quando avrebbe contratto il virus, ma molto probabilmente questo è avvenuto durante il soggiorno a Capri, dove ha trascorso del tempo in compagnia della figlia Barbara (anch’essa positiva); anche la compagna Marta Frascina è risultata positiva al Covid-19, che lo ha assistito durante il lockdown.

Proseguono i messaggi di incoraggiamento da tutte le forze politiche, e il profilo social di Forza Italia recita testualmente: “Pur comprendendo le legittime ragioni della stampa, si invita ad avere rispetto della privacy del presidente anche per evitare notizie avventate, imprecise e allarmistiche. Tutte le notizie relative alla salute del presidente saranno diffuse attraverso comunicazioni ufficiali nel doveroso aggiornamento dovuto ai media dal Prof Zangrillo a partire dalle ore 16. Ogni altra ricostruzione e ogni altro dettaglio letto in queste ore (che ci auguriamo non leggere più) relativo alla clinica e al decorso è da intendersi arbitrario, non confermato“. Sarà probabilmente annullata la campagna elettorale del leader di Forza Italia, che aveva diversi appuntamenti in giro per il paese.