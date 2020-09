Oroscopo Branko – domani sabato 5 settembre 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Branko per domani sabato 5 settembre 2020. Siamo di fronte a un nuovo fine settimana: cosa succederà di speciale nelle prossime ore a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Per saperlo, dai uno sguardo al seguente oroscopo di Branko dedicato ai 4 segni centrali, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani sabato 5 settembre 2020: Leone

Come preannuncia l’oroscopo di Branko domani Mercurio sarà in buon aspetto. Il pianeta degli affari diventerà molto attivo nella comunicazione, potrebbe avere in serbo qualche piccolo viaggio, ti spronerà a sistemare carte, firme e questioni legali.

Previsioni Branko domani sabato 5 settembre 2020: Vergine

Domani Mercurio, tuo protettore, passerà nel segno della Vergine. Per te vorrà dire la possibilità di fare guadagni, di trovare soluzioni creative ai problemi, maggiore abilità commerciale e comunicativa.

Oroscopo domani sabato 5 settembre 2020: Bilancia

Come indica l’oroscopo di Branko domani arriverà Mercurio nel segno! Renderà la tua mente più attiva lucida, varrà la pena approfittarne per concentrarsi sui tuoi progetti di lavoro ed elaborarli al meglio, senza fretta.

Oroscopo domani sabato 5 settembre 2020: Scorpione

In base all’oroscopo di Branko domani dovrai salutare Mercurio che, passando in Bilancia, non sarà più a tuo favore. Come effetto, tenderai a chiuderti in te stesso, diventerai meno socievole e potresti fare più fatica a gestire i rapporti interpersonali.