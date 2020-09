Philippe a Bake Off Italia 2020 – Chi è – Video

Philippe è pronto per mettersi alla prova a Bake Off Italia 2020: sarà uno dei concorrenti che avremo modo di conoscere nell’ottava edizione del programma. Di professione fa il fisioterapista e crede di poter migliorare la sua bravura in cucina grazie a questa nuova sfida.

Philippe ama tra l’altro fare i massaggi e crede che sia un’ottima tecnica per sedurre le ragazze. Anche per questo vuole ampliare gli orizzonti nella pasticceria. Riuscirà a spezzare qualche cuore sotto al tendone? Scopriamo la sua scheda e il video di presentazione.

Philippe a Bake Off Italia 2020 – La scheda

Philippe ha 25 anni e viene da Segno, in provincia di Trento. Ha un’alta considerazione di sè e si reputa una bella persona. Adora stare al centro dell’attenzione e curare il suo aspetto fisico. Dopo tutto è la prima cosa che gli altri vedono al primo sguardo. Ama fare i massaggi e li fa bene: abbinati alla cucina, potrebbe aprirgli il cuore di qualche donzella. Il suo range va dai 25 ai 45 anni, anche se sua madre ha 49 anni. In cucina, crea dei dolci molto simili fra loro, ma solo perchè il suo obiettivo è sempre quello: conquistare le donne.

Magari un aperitivo in compagnia, quattro chiacchiere e poi a casa si assaggia un pezzetto di torta. “Oltre alla pasticceria amo il vino in tutte le sue sfumature”, dice nel video di presentazione. Un buon bicchiere di vino potrebbe regalargli emozioni intense insomma. Anche se non nega che ha lo stesso effetto anche con i dolci, ma solo quando posta le foto delle sue creazioni e riceve dei like dalle sue amiche. Philippe partecipa a Bake Off Italia 2020 proprio per migliorare le sue abilità ai fornelli e conquistare un numero maggiore di donne. “Vincerò perchè sicuramente non sono il migliore, ma di una cosa sono certo: nessuno è meglio di me”, conclude nella clip.