Ricetta cookies cocco e lime: ingredienti, preparazione e consigli

I cookies cocco e lime sono una golosa alternativa ai classici cookies americani, quelli con burro cioccolato. Sono molto semplici da preparare, perfetti per gli amanti dell’abbinamento cocco e cioccolato. Ottimi a colazione, per merenda e perché no anche come piccolo dopo cena. Molto freschi per la presenza del lime, ottimi per questo periodo ancora estivo.

Cookies cocco e lime – Ingredienti

Con i seguenti ingredienti otterrete 22 biscotti, poi ovviamente ognuno li può fare della grandezza che vuole, più grandi o più piccoli.

Farina 00 200 g

Zucchero di canna 120 g

Burro (a temperatura ambiente) 100 g

Uova (1 medio) 55 g

Cocco rapè 55 g

Scorza di lime 1

Gocce di cioccolato fondente 50 g

Sale fino 1 pizzico

Per la ricopertura:

Cocco rapè q.b.

Cookies cocco e lime – Preparazione

Per preparare i cookies cocco e lime versate in una ciotola la farina 00, il cocco rapè, il burro tagliato a pezzetti e lo zucchero di canna.

Aggiungete anche il sale e iniziate ad amalgamare l’impasto con le mani per qualche secondo ottenendo un composto sabbioso. Aromatizzate con la scorza del lime grattugiata.

Incorporate l’uovo e impastate ancora con le mani sino a ottenere un composto omogeneo. Aggiungete le gocce di cioccolato fondente.

Lavorate ancora per qualche secondo in modo da distribuirle uniformemente. Prelevate 25-27 g di impasto e formate delle palline, passatele nel cocco rapè e adagiatele man mano su una teglia rivestita con carta da forno.

Fate una leggera pressione con le dita schiacciando i biscotti, in modo da ottenere uno spessore di circa 1 cm. Cuocete in forno ventilato preriscaldato a 170° per 5 minuti e proseguite per altri 10 minuti a 170° in forno statico, nel ripiano centrale. A cottura ultimata, sfornate i cookies cocco e lime e lasciateli intiepidire prima di gustarli.

Cookies cocco e lime – Consigli utili

Potete conservare i cookies cocco e lime in una scatola di latta per 3-4 giorni al massimo. Potete anche congelare l’impasto crudo.

Potete sostituire le gocce di cioccolato fondente con quelle al latte se preferite un gusto più dolce.