Ricetta torta salata melanzane e pomodori secchi: ingredienti, preparazione e consigli

Le torte salate sono molto versatili e semplici da preparare, rappresentano un’ottima soluzione svuota frigo se si è a corto di idee e di ingredienti, e possono essere realizzate anche in anticipo, ottime da servire sia come pranzo che come cena e perché no, anche per un aperitivo alternativo. Si possono preparare utilizzando moltissimi ingredienti, noi oggi vi proponiamo la torta salata melanzane e pomodorini secchi, ottima anche per coloro che seguono un’alimentazione vegetariana.

Torta salata melanzane e pomodori secchi – Ingredienti

Ingredienti per una teglia rettangolare 20×30 cm

Pasta Sfoglia rettangolare 230 g

Melanzane lunghe 400 g

Scamorza (provola) dolce 250 g

Parmigiano Reggiano DOP 100 g

Pomodori secchi sott’olio 100 g

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

Per ungere la teglia:

Olio extravergine d’oliva q.b.

Torta salata melanzane e pomodori secchi – Preparazione

Per preparare la torta salata melanzane e pomodori secchi, per prima cosa lavate le melanzane e spuntate le estremità, poi tagliatele a fette circolari dello spessore di circa 4 mm usando una mandolina o un coltello.

Tagliate anche la scamorza a fette piuttosto sottili e tagliate i pomodori secchi a pezzi grossolani usando un coltello.

Prendete una teglia rettangolare della misura di 30×20 cm e ungetela con l’olio; srotolate delicatamente la pasta sfoglia, separatela dalla carta forno e adagiatela nella teglia, poi bucatela con i rebbi di una forchetta.

Aggiungete metà delle fette di melanzana e formate il primo strato, sovrapponendole leggermente per non lasciare spazi vuoti, salate e pepate, poi aggiungete la metà dei pomodori secchi e distribuiteli uniformemente sopra le melanzane; distribuite metà del parmigiano grattugiato sopra i pomodori secchi e infine coprite con metà delle fette di scamorza; ripetete gli strati aggiungendo le rimanenti fette di melanzana, sale e pepe, i pomodori secchi, il parmigiano grattugiato e le fette di scamorza.

Ripiegate i bordi della pasta sfoglia verso l’interno e cuocete in forno statico preriscaldato a 180° per circa 40 minuti o fino a quando la superficie non risulterà bella dorata. La vostra torta salata è pronta per essere servita.

Torta salata melanzane e pomodori secchi – Consigli utili

La torta salata melanzane e pomodori secchi si può conservare in frigorifero, coperta con pellicola o in un contenitore ermetico, per 2-3 giorni. Se avete utilizzato ingredienti freschi, potete congelarla sia da cotta che da cruda.

Personalizzate la torta salata con tutto quello che vi piace, potete anche utilizzare ortaggi differenti, formaggi differenti e potete anche aggiungere degli affettati se non siete vegetariani.