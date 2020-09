Ricetta zucchine alla scapece: ingredienti, preparazione e consigli

Le zucchine alla scapece sono uno dei contorni più gustosi che ci sia. Le zucchine fritte infatti vengono tuffate ancora calde in un’emulsione di olio, aceto di vino, prezzemolo e aglio. La preparazione alla scapece è molto simile a quella in carpione. Tutte queste preparazioni, originariamente nate per conservare gli alimenti, sono divenute poi ricette tipiche e tradizionali. Le zucchine a scapece sono ottime da servire come antipasto che come contorno.

Zucchine alla scapece – Ingredienti

Zucchine 500 g

Olio extravergine d’oliva 70 g

Aceto di vino bianco 40 g

Aglio 2 spicchi

Menta q.b.

Sale fino 20 g

Pepe nero q.b.

Per friggere:

Olio di semi q.b.

Zucchine alla scapece – Preparazione

Per preparare le zucchine alla scapece, iniziate spuntando e lavando le zucchine: tagliatele a rondelle di circa 3 mm, trasferitele in uno scolapasta e spolverizzate con 20 g di sale fino. Mescolate e coprite con un canovaccio: lasciate scolare l’acqua di vegetazione per almeno 30 minuti.

Trascorsi i 30 minuti sciacquate le zucchine sotto acqua corrente, poi fatele asciugare per bene su un canovaccio. Preparate il condimento delle zucchine: versate l’olio in una ciotola, unite l’aceto di vino bianco salate, emulsionate il tutto, poi unite anche la menta lavata e tritata in precedenza, gli spicchi di aglio sbucciati e tritati, pepate a piacere e mescolate il tutto.

Scaldate l’olio per friggere e friggete poche zucchine alla volta, ci vorranno circa 5 minuti e dovranno dorarsi. Intanto preparate una pirofila bassa e larga dove stendere un primo strato di condimento.

Man mano che scolerete le zucchine, versatele calde nella pirofila e fatene degli strati alternati al condimento. Potete servire le zucchine alla scapece dopo averle fatte raffreddare completamente o anche tiepide.

Zucchine alla scapece – Consigli utili

Potete conservare le zucchine alla scapece in frigorifero coperte con pellicola trasparente.

L’acidità della preparazione dipende dai gusti personali e dal tipo di aceto utilizzato: se preferite un’acidità leggera diluite l’aceto con dell’acqua fino a raggiungere il grado di acidità desiderato.