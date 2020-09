Suarez alla Juventus si può fare, ma c’è un nuovo problema che ostacola la chiusura dell’affare. Se per l’accordo sul contratto sono stati già fatti ampi passi in avanti, anche dal punto di vista burocratico i bianconeri confidano, infatti, di non trovare particolari ostacoli.

Il problema è legato allo status di extracomunitario dell’uruguaiano: la Juventus ha già occupato le due caselle a disposizione con gli acquisti di Arthur e McKennie, ma sono fiduciosi sul fatto che il fuoriclasse uruguaiano diventerà comunitario se dovesse arrivare a Torino grazie al passaporto italiano della moglie.

Grazie a questo espediente in Spagna Suarez è già considerato comunitario, ma la stessa cosa non vale per l’Italia: l’attaccante dovrà avviare una pratica e acquisire uno speciale documento, ma su questo fronte la Juve è assolutamente tranquilla.

Suarez alla Juventus: l’unico problema resta la buonuscita del Barcellona

E allora quale sarebbe il vero problema per la chiusura della trattativa? La buonuscita richiesta da Suarez al Barcellona. Il tira e molla tra club e giocatore sull’importo da riconoscere rischia di bloccare l’affare: ecco che la Juventus potrebbe decidere di inserire dei bonus legati a obiettivi di squadra o individuali che permetterebbero al Barcellona di ricevere una sorta di indennizzo.

Per il passaggio di Suarez alla Juventus, dunque, non sembrano esserci gravi ostacoli alla chiusura dell’affare, ma resta una trattativa delicata che i bianconeri vogliono condurre con cautela per non rovinare i rapporti tra tutte le parti in causa.