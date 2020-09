A Uomini e Donne, Tina Cipollari potrebbe vivere un “amore proibito”. Sui social è stata condivisa una foto che potrebbe far tremare Vincenzo Ferrara, il compagno di Tina da oltre due anni. Infatti, c’è solo un uomo che, a Uomini e Donne, potrebbe fare concorrenza a Vincenzo e far breccia nel cuore di Tina. Ma non si tratta di nessuno dei corteggiatori o dei cavalieri presenti in studio in questa nuova edizione. Bensì di una vecchia conoscenza.

Stiamo parlando del collega opinionista, Gianni Sperti, il quale, come di consueto ha voluto prendere in giro Tina Cipollari pubblicando una storia su Instagram. Gianni Sperti ha condiviso una foto mentre è a cena con Tina e lei lo abbraccia calorosamente. Nello scatto, Tina ha lo sguardo languido, mentre Gianni tiene una candela e l’atmosfera sembra decisamente romantica. Tanto che l’ex ballerino commenta: “…ma ce stai a prova’?”.

Tina Cipollari vive un “amore proibito” a Uomini e Donne?

Insomma, ancora una volta, Gianni Sperti non ha potuto resistere e ha scherzato con Tina Cipollari, confermando nuovamente l’amicizia giocosa che li lega. Infatti, sono molti anni che Tina Cipollari e Gianni Sperti condividono il ruolo di opinionisti storici di Uomini e Donne. La strana coppia si cimenta spesso in siparietti divertenti sui social. Ma non disdegna neppure qualche sketch esilarante a Uomini e Donne.

Come le parodie delle esterne di Gemma Galgani che tutti i telespettatori affezionati di Uomini e Donne ricordano col sorriso. Per questa volta, Vincenzo Ferrara può stare tranquillo, nessuno sta cercando di portargli via la bella Tina Cipollari a Uomini e Donne. Dopo la fine del matrimonio con Kikò Nalli, Tina Cipollari ha impiegato diverso tempo a trovare un nuovo compagno e ha sempre privilegiato il benessere dei figli.

Lo scherzo di Gianni Sperti sui social

Anche adesso che la relazione con Vincenzo Ferrara è ormai stabile, spesso si sono rincorse voci contrastanti. Per un periodo si è pensato che le nozze fossero vicine per Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara. Ma, poco dopo, si è vociferato di una possibile crisi di coppia. In realtà, molte volte Vincenzo ha smentito queste voci, parlando in un rapporto solido, segnato, tuttavia, dalla distanza.

Tina Cipollari, infatti, è impegnata a Roma con Uomini e Donne e con i figli. Mentre Vincenzo Ferrara vive e lavora in Toscana, dove fa l’imprenditore. Che futuro attende Tina Cipollari a Uomini e Donne?