In attesa del ritorno in onda di Uomini e Donne, lunedì 7 settembre, stanno continuando le registrazioni e, come sempre, sono circolate nuove indiscrezioni sui social. A giudicare da quanto anticipato su Instagram da Lorenzo Pugnaloni, la registrazione della giornata di ieri sarebbe stata particolarmente movimentata. Protagonista assoluta sarebbe stata l’opinionista Tina Cipollari, la quale si sarebbe scagliata con una furia incontenibile contro Gemma Galgani e non solo.

A quanto sembra, nulla sarebbe cambiato nei rapporti burrascosi tra Tina Cipollari e Gemma Galgani che, secondo le primissime anticipazioni, “se ne sono dette di tutti i colori”. Tina Cipollari è stata letteralmente una furia incontenibile, tanto da aver riportato perfino una vecchia conoscenza in studio: la Mummia. Secondo le anticipazioni, Tina Cipollari ha avuto una discussione anche con Armando Incarnato e, come spesso, capita, il pubblico in studio era tutto dalla sua parte, improvvisando perfino una standing ovation.

Tina Cipollari come una furia contro Gemma Galgani

Un’altra anticipazione sorprendente riguarderebbe Nicola Vivarelli. A quanto pare gli screzi tra Nicola, Gemma e Tina sono continuati, sfociando in nuovi battibecchi in studio. Ma la notizia più importante, che smentisce alcune indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, è che Nicola Vivarelli non sarebbe affatto uscito con Valentina Autiero.

La dama di Anzio potrebbe aver avuto una nuova delusione dal giovanissimo cavaliere? Per lui sarebbero arrivate in studio delle giovani corteggiatrici coetanee, ma lui si sarebbe rifiutato di conoscerle. Ciò ha scatenato nuovamente la furia di Tina Cipollari.

Anticipazioni bomba a Uomini e Donne

Oltre a ciò, sono continuate le conoscenze di altre dame del parterre, come Carlotta, tornata in studio dopo l’esperienza dello scorso anno. In questa registrazione davvero burrascosa sembra aver perso la pazienza perfino Maria De Filippi. La padrona di casa ha rimproverato un nuovo cavaliere che avrebbe usato parole poco carine nei confronti di una dama con cui è uscito, definendola una poco di buono in modo decisamente troppo pesante.

Si sa, Maria De Filippi, con la pacatezza e l’equilibrio che la contraddistinguono, non gradisce affatto certi atteggiamenti. Infatti, più volte ha rimproverato cavalieri di essere poco sensibili nei confronti delle dame. Per quanto riguarda Gemma Galgani, la dama di Torino ha continuato a conoscere il suo nuovo corteggiatore, tra esterne e confessionali a cuore aperto. Cosa altro succederà durante la registrazione che dovrebbe tenersi proprio oggi?