Si è parlato molto della coppia Valeria Liberati e Ciavy, che dopo essere usciti da soli da Temptation Island si sono ritrovati. La fiamma non si è mai spenta e d’infatti, il fidanzato è riuscito a farsi perdonare ed a smussare quei lati del carattere che ostacolano la loro relazione.

Ora la coppia sembra star finalmente bene e in una lunga intervista di Super Guida Tv, la ex concorrente ha svelato qualche retroscena della trasmissione. Ha anche confessato che l’idea di un’ipotetica partecipazione al Grande Fratello Vip in coppia con Ciavy non le dispiacerebbe, e non ha nascosto l’affetto che prova verso l’opinionista Antonella Elia, compagna nel viaggio dei sentimenti.

Valeria Liberati sogna il GF Vip

Nelle varie edizioni del Grande Fratello non sono mancate le coppie che partecipavano insieme, e questa sarebbe un’ulteriore esperienza che Valeria non rifiuterebbe. Infatti, nella sua intervista afferma che se ci fosse la possibilità, entrerebbe nella casa più famosa d’Italia con il suo compagno per mettersi in gioco e conoscersi meglio.

Dichiara:” Non mi penserebbe affatto stare 24 h su 24 con lui all’interno della casa. Mi piacerebbe partecipare al Grande Fratello Vip perché sarebbe una bella esperienza. In quel caso avrei modo di conoscere meglio i pregi e difetti della persona che ho accanto”. Quindi semmai fossero chiamati a partecipare, potremmo vederli insieme affrontare il percorso che dura tre mesi targato Mediaset.

Il pensiero sulla coppia Antonella Elia e Pietro Delle Piane

Anche il percorso tra Antonella e Pietro è stato tormentato all’interno di Temptation Island, dove sono usciti separati per poi tornare insieme dopo un po’ di tempo. Tra Antonella e Valeria si è creata una forte amicizia, e non si astiene dall’affermare il suo pensiero verso l’ex concorrente del GF Vip:” Antonella è una persona dolcissima, sensibile e con una forza indescrivibile. Nei suoi occhi si leggeva il suo amore per Pietro. Al falò gliel’ha voluta far pagare un po’ anche se sapevo che sarebbe tornata sui suoi passi”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Elia (@antonellaeliatv) in data: 31 Lug 2020 alle ore 3:02 PDT

Mentre verso Pietro è più restia e spera non ripeta i suoi errori nei confronti della compagna:” Non voglio criticare nessuno perché ognuno è libero di fare quello che vuole. L’importante è che sia felice. Spero che Pietro non faccia più sciocchezze perché Antonella è una donna che merita tanto amore. Se fossi stata al suo posto non avrei tollerato le offese. Pietro ha esagerato perché è andato sul personale e io non so se ci sarei passata sopra.”