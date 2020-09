Alessia Marcuzzi prima di Temptation Island: “Mi hanno sempre preso in giro…”

Alessia Marcuzzi prima della messa in onda di Temptation Island racconta quanto, nel corso dei suoi anni è stata presa in giro per le sue gambe storte. La conduttrice che in un primo momento ha sofferto tanto per le accuse degli altri, ha raccontato quando ha imparato a fregarsene.

Non è sempre stato facile per Alessia Marcuzzi mostrare le sue gambe senza badare ai tantissimi commenti che, la criticavano per le sue piccole imperfezioni. Durante lo scorso anno a Verissimo però, la conduttrice ha raccontato come affronta adesso le critiche sul suo fisico. Quali sono state le sue parole?

Alessia Marcuzzi e le parole prima di Temptation Island

La conduttrice scelta da Maria De Filippi per la conduzione del docu-reality firmato Mediaset racconta senza giri di parole ma soprattutto senza vergogna, la paura e il pregiudizio che per anni l’hanno fatta soffrire. Alessia Marcuzzi infatti, fin da giovane ha dovuto combattere contro le offese a causa delle sue gambe storte che, in un primo momento cercava di nascondere il più possibile.

Maria De Filippi però, prima della messa in onda dell’edizione dello scorso anno di Temptation Island, ha consigliato alla conduttrice di optare per un abbigliamento più rigoroso. La Marcuzzi infatti, confessa: “è vero, Maria mi ha voluto più rigorosa. Ho un ruolo quasi da “psicologa” quando parlo con le coppie del programma. È giusto così”.

La verità sulle sue gambe a Verissimo

Alessia Marcuzzi durante una puntata di Verissimo condotta da Silvia Toffanin ha dichiarato il suo approccio nei confronti del suo fisico, in particolar modo delle sue gambe. Le sue parole infatti, sono state un grandissimo messaggio di accettazione arrivato direttamente ai suoi fan: “Se le mie gambe reggeranno, continuerò a mostrarle fino a quando avrò settanta anni. Da ragazzina le coprivo sempre, adesso le esibisco con orgoglio”.

La conduttrice ha poi terminato spiegando: “Mi hanno sempre preso in giro perché le mie gambe sono storte. Ma io le scopro comunque. E commino fiera. Anche se mio marito Paolo mi prende in giro per questo. Scherzando, mi dice che sono attaccate al contrario come quelle dei pupazzetti”.