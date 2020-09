Classifica e oroscopo domenica 6 settembre 2020: Vergine flop, Gemelli rimontano

By

Ecco l’oroscopo di domani domenica 6 settembre 2020 e la classifica del giorno. Siamo già alla fine di questa prima settimana di settembre. Quali segni saliranno sul podio dei più fortunati domenica e chi, al contrario, sarà bersagliato da imprevisti e contrattempi? Se vuoi scoprirlo, dai uno sguardo al seguente oroscopo di domani, segno per segno, con la relativa classifica del giorno.

Ariete

Quattro stelle per l’Ariete. Forse non sarai ancora al top, ma ci stai arrivando, piano piano. Finalmente ritroverai l’armonia di coppia, dopo alcuni mesi piuttosto turbolenti. Per ciò che concerne il lavoro, invece, dovrai aspettare ancora la fine dell’anno e poi le cose si sbloccheranno!

Toro

Tre stelle per il Toro. Avrai energia da vendere! E ti servirà, perché nei prossimi giorni sentirai il bisogno di indagare tutta la vita per scoprire cosa ostacola la tua felicità. In amore dovresti muoverti con molta cautela!

Gemelli

Cinque stelle per i Gemelli. Domani avrai due alleati di tutto rispetto: Venere e Mercurio, ben disposti a spianare la tua strada verso un successo lavorativo e sentimentale. Finalmente si comincia a recuperare!

Cancro

Quattro stelle per il Cancro. Questa domenica ti troverà più sorridente, anche se non avrai risolto tutte le difficoltà lavorative ed economiche. Ricarica le batterie, perché ti aspettano altre giornate piuttosto impegnative!

Leone

Quattro stelle per il Leone. Sarà una domenica di svolta, perché Venere approderà sul tuo spazio zodiacale. La vita sentimentale, rimasta in sospeso per alcuni mesi, tornerà protagonista indiscussa. Sul lavoro dovrai rimboccarti le maniche, ma qualche soddisfazione arriverà presto!

Vergine

Due stelle per la Vergine. Si prospetta una giornata in cui ti sentirai sotto torchio. D’altronde ti stai occupando di alcuni problemi, emersi in passato, che ti hanno levato serenità negli ultimi mesi. Cerca, però, di non farti fagocitare del tutto dalla situazione, a discapito della tua vita privata!

Bilancia

Cinque stelle per la Bilancia. Finalmente una domenica tranquilla e rilassante! Mercurio è nel tuo segno, Venere diventerà favorevole: ci sono tutti i presupposti per cominciare un periodo più proficuo e meno agitato.

Scorpione

Tre stelle per lo Scorpione. Non avrai un cielo del tutto contrario, ma questa Venere nel segno del Leone potrebbe divertirsi a pungolare qualche nervo scoperto nella coppia. Dovrai gestire dei dubbi crescenti che emergeranno nei prossimi giorni.

Sagittario

Quattro stelle per il Sagittario. In genere, tu sei uno fra i segni che ottiene sempre molti consensi e simpatie, ma da domani potrebbero fioccarne ancora di più! Accettali con gratitudine, perché nel lavoro potranno tornare utili.

Capricorno

Quattro stelle per il Capricorno. Ecco il Capricorno ambizioso e determinato di sempre! Dopo un periodo che ti ha messo a dura prova, finalmente sarai pronto per tornare in pista, con tanti nuovi obiettivi da realizzare. Seleziona i più fruttuosi e vai avanti!

Acquario

Due stelle per l’Acquario. Domani sarai letteralmente intrattabile. Succede sempre così quando tu stai cambiando e sai dove vuoi andare, mentre chi ti sta vicino sembra lontano anni luce! Sarà dura tentare di fare capire le tue esigenze all’altro, ma dovresti provarci.

Pesci

Cinque stelle per i Pesci. Sta per cominciare un periodo molto più fortunato rispetto a quello appena trascorso. Le difficoltà di carattere pratico che ti hanno afflitto finora, verranno presto superate. Da questo momento in poi tutto filerà meglio!