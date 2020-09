Come guadagnare con Amazon. Ecco una breve guida

Amazon è diventato lo store numero uno online. Punto di riferimento principale per qualsiasi tipo di acquisto online, ma anche di servizi che ormai conoscono tutti, come Amazon Prime Video, Amazon Music, ecc.

Se siamo sempre alla ricerca di un modo per guadagnare soldi sfruttando internet e le opportunità che il web ci offre, sapremo sicuramente che anche tramite Amazon ci sono delle possibilità di guadagno.

Come guadagnare con Amazon

Ci sono varie possibilità che dobbiamo prendere in considerazione se vogliamo utilizzare Amazon come sito per guadagnare online. Se abbiamo dei prodotti da vendere allora mettiamo in vendita i nostri prodotti online sul famoso marketplace e iniziamo a sfruttare tutte le opportunità che il sito ci offre per vendere. Se non abbiamo prodotti da vendere ci sono altre soluzioni, come l’affiliazione Amazon. Vediamo di seguito alcune possibilità di guadagno con Amazon.

Aprire un account venditore

Come accennato poco fa, se produciamo qualche prodotto o siamo rivenditori possiamo aprire un account venditore su Amazon e mettere in vendita il nostro catalogo. Quando ci registriamo come venditori abbiamo la possibilità di mettere un nome al negozio e decidere se avere un semplice account Base o Pro. Il piano base è gratuito e applica una commissione sulle vendite di 0,99 euro più un’altra commissione per segnalazione che varia per categoria di prodotto e una commissione di gestione di 1,01 euro. Ottimo strumento è anche Amazon FBA, ovvero noi inviamo i nostri prodotti ai centri logistici di Amazon e penserà lui alla spedizione dei prodotti. Ma non essendo un servizio gratuito dobbiamo avere degli ottimi margini per guadagnare.

Cosa vendere su Amazon?

Vendere su Amazon può essere molto redditizio ma bisogna avere la giusta idea ed il giusto prodotto. Dagli smartphone ai prodotti alimentari agli accessori per automobile. Se nella vita siamo già rivenditori, o sappiamo dove rifornirci di questi prodotti a buon prezzi, non ci resta che tentare la vendita su Amazon. In alternativa prendiamo in considerazione un fornitore Dropship, che spedisce per noi la merce. In questo caso non abbiamo bisogno di un magazzino. Ricordiamoci che è importante farsi seguire anche da un commercialista se vogliamo intraprendere questa strada.

Vendere eBook

E’ possibile anche guadagnare vendendo eBook su Amazon? La risposta è affermativa. Anche il mercato italiano sta scoprendo questa nicchia, seppur ancora lontana dai livelli americani. L’idea può essere presa in considerazione se davvero ci piace scrivere.

Affiliazione Amazon

Un altro modo interessante per guadagnare tramite Amazon è quello di usare l’affiliazione del sito. Bisogna avere un blog, o una pagina social abbastanza seguita e promuovere i prodotti che Amazon vende. Per ogni categoria di prodotti Amazon offre una percentuale di commissione sulla vendita. Il lavoro consiste quindi di sponsorizzare (tramite appositi link che stesso Amazon ci fornirà) qualsiasi prodotto presente sul catalogo Amazon e ricevere una commissioni per ogni vendita generata. Si può ad esempio pensare di aprire un blog e recensire dei prodotti di nicchia, pubblicando all’interno dei post il nostro link o banner di affiliazione.

I metodi per guadagnare su Amazon possono essere diversi e abbastanza redditizi, se ci sappiamo fare e mettiamo impegno e dedizione. Sta a noi trovare la giusta idea e saperla sfruttare al meglio.