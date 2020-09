Enrico Nigiotti – Tutto su di lui – Età, fidanzata e canzoni

Enrico Nigiotti è riuscito a farsi notare fin dalla sua partecipazione a X Factor. Con le sembianze molto simili a quelle di Gianluca Grignani, il cantautore ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi e persino al Festival di Sanremo.

Enrico Nigiotti non ha avuto però fortuna durante la scorsa edizione: il suo brano Baciami adesso ha ottenuto solo il 19° posto, contro il decimo ottenuto nell’edizione precedente grazie al brano Nonno Hollywood. Una canzone che tra l’altro gli ha permesso di riscuotere il Premio Lunezia.

Enrico Nigiotti – Età, fidanzata e canzoni

Enrico Nigiotti nasce a Livorno l’11 giugno dell’87 e inizia a scoprire la passione per la musica fin da bambino. Il padre Stefano, un appassionato di blues, gli trasmette lo stesso fuoco. A sedici anni inizia a scrivere i primi brani, ma debutta solo nel 2008 grazie al singolo Addio. L’anno successivo lo troviamo nel talent della De Filippi e arriva fino al serale. Decide però di abbandonare tutto per inseguire il suo sogno d’amore dare qualche possibilità in più alla fidanzata di allora, Elena D’Amario. Dopo due anni di assenza sul piccolo schermo, ritorna grazie al concorso Non ho l’età indetto dalla casa discografica di Mara Maionchi. Nel 2015 entra invece fra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo e si classifica terzo con il brano Qualcosa da decidere.

Nel 2017, Enrico Nigiotti ritorna sotto l’ala della Maionchi grazie ad X Factor. Arriva in finale, ma gli viene assegnato solo il terzo posto. Poi registra il Disco di Platino grazie alla sua L’amore è. Dopo l’annuncio del suo ritorno ad Amici Speciali, edizione 2019, il cantante abbandona l’invito per via della morte della madre. Dopo un’intensa storia d’amore con l’ex allieva di Amici, il cantautore incontra la ballerina Giulia Diana e i due iniziano a convivere. L’amore fra loro procede in modo sereno, tanto che hanno deciso di adottare due trovatelli.