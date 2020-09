Enzo Capo fuga precipitosa | Abbandono definitivo a Uomini e Donne

Ci sono nuovi imprevisti a Uomini e Donne. A darne notizia, questa volta, è l’influencer Amedeo Venza attraverso il suo profilo Instagram. A quanto sembra, Enzo Capo avrebbe intrapreso una fuga precipitosa da Uomini e Donne, decidendo di abbandonare definitivamente il programma. Chi segue Amedeo Venza sa che l’influencer ha un profondo legame di amicizia con Pamela Barretta, ex di Enzo.

Nelle prime registrazioni di Uomini e Donne che si erano tenute la scorsa settimane, Enzo Capo era tornato in studio e aveva avuto una violenta lite con Pamela Barretta. Il cavaliere aveva accusato la dama si essere stata la causa della sua rottura con la nuova fidanzata, Lucrezia. Infatti, nelle scorse settimane, sempre grazie ad Amedeo Venza, si era ipotizzato che Enzo avesse tradito Lucrezia con una giovane donna.

Enzo Capo si da alla fuga

In studio sono volate parole grosse tra Enzo e Pamela. Il cavaliere aveva perfino dato della “pazza” alla dama, rendendosi protagonista di una litigata epica che verrà mandata in onda nei prossimi giorni. A giudicare da quanto rivelato da Amedeo Venza, tuttavia, successivamente Enzo Capo avrebbe intrapreso una fuga precipitosa da Uomini e Donne, prendendo una decisione ben precisa. L’ex cavaliere avrebbe scelto di tornare da Lucrezia per riconquistarla, rinunciando alla partecipazione al talk show.

“Enzo Capo scappa dal programma e raggiunge la sua “ex” a Stoccarda… e la pazza era Pamela! Chi ne trae le conclusioni? No perché a me viene da ridere,” ha scritto Amedeo Venza in una storia condivisa su Instagram. L’influencer pugliese ha sempre appoggiato l’amica Pamela Barretta, non credendo alla buona fede di Enzo. E questa ennesima decisione repentina sa di bluff a entrambi.

Abbandono definitivo a Uomini e Donne

Del resto, Pamela Barretta ha sempre accusato Enzo Capo di non essere stato né sincero, né fedele nei suoi confronti. Secondo l’ex dama di Uomini e Donne, Enzo Capo sarebbe interessato a ragazze più giovani e non perderebbe occasione per qualche scappatella. La rottura tra loro deriva proprio da questo comportamento poco trasparente di Enzo.

Enzo Capo, dal canto suo, si è difeso a oltranza, sia a Uomini e Donne, sia sui social. E sembra deciso a fare definitivamente la pace con la bella e appariscente Lucrezia, modella e già mamma di due bimbe piccole. L’obiettivo di Enzo è crearsi una famiglia e non lo ha nascosto, soprattutto nelle ultime settimane.