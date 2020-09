Jolanda e Leonardo – Chi sono i figli di Francesco Renga

Jolanda e Leonardo sono i due figli nati dal matrimonio tra Francesco Renga e l’ex moglie Ambra Angiolini. La ragazza è nata nel 2004, mentre il fratello due anni più tardi. Ovvero quattro anni prima che i genitori iniziassero a vivere una forte crisi nella loro relazione.

Jolanda e Leonardo sono affiatati e uniti e adorano il loro papà. In una recente vacanza in Sardegna, lei si è divertita a fare molti scherzi al cantautore. Il piccolino di casa invece si è concesso diverse ore di pesca con il suo idolo.

Jolanda e Leonardo – I figli di Francesco Renga

Jolanda e Leonardo sono il vero motivo che ha spinto i genitori a mantenere buoni i loro rapporti. “Siamo rimasti vicini per i nostri figli”, ha detto in passato l’artista. Ecco perchè, a fronte di una separazione dolorsa per entrambi, sono finiti a vivere nella stessa palazzina. Durante i primi anni, Francesco infatti ha deciso di non allontanarsi troppo dagli eredi ed è andato a vivere in un appartamento dello stesso stabile. In questo modo ha potuto seguire da vicino la crescita dei due figli. “Viviamo a una rampa di scale di distanza”, ha aggiunto, “i nostri bambini ci hanno aiutato tantissimo. Abbiamo fatto un bel lavoro su di loro e ci stanno restituendo il favore”.

Per quanto riguarda l’aspetto fisico, non ci sono dubbi: Jolanda è molto simile alla madre, mentre Leonardo ha qualche tratto in più del padre. I due ragazzi appaiono spesso fra le foto social di entrambi i genitori. Spesso Jolanda compare in qualche scatto con la madre, con cui ha un bellissimo rapporto. Lo dimostra il fatto che spesso e volentieri accompagna l’attrice agli eventi mondani. Sembra però che abbia una forte passione per il canto e che un domani potrebbe addirittura decidere di seguire le orme paterne. Jolanda e Leonardo sono molto diversi fra loro: mentre la prima ama i social, il fratellino sembra non gradire nemmeno gli scatti di famiglia.