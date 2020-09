Lara Zorzetto “mamma coraggio” | Riflessioni profonde dopo Temptation Island

E’ un momento di emozioni contrastanti per Lara Zorzetto. L’ex di Temptation Island ha provato solo pochi giorni fa la gioia di diventare mamma del piccolo Leonardo. Ma il momento del parto non è andato esattamente come ogni futura mamma si augura. Per una complicazione improvvisa, Lara è stata sottoposta a un cesareo d’urgenza e il piccolo è stato portato nel reparto in cui è stato sottoposto alle cure necessarie. Lara Zorzetto ha potuto vederlo solo qualche giorno dopo, dimostrando di essere già come una “mamma coraggio”.

L’ex di Temptation Island aveva ritrovato l’amore con Mattia Monaci, dopo la sua esperienza difficile al reality dei sentimenti. Poco tempo dopo è arrivato l’annuncio della gravidanza e del sesso del nascituro. Lara sarebbe diventata mamma di un maschietto. Naturalmente le vicissitudini legate al parto sono state traumatiche per Lara Zorzetto, la quale ha dimostrato di essere una giovane mamma dotata di grande coraggio.

Lara Zorzetto è una mamma che ha coraggio

Poche ore fa, Lara ha pubblicato una storia su Instagram in cui fa delle riflessioni molto profonde. “Voglio cogliere l’occasione mentre sono qua in sala d’attesa per esporre un mio pensiero. Vedo molte volte che la gente è sempre pronta a giudicare, giudicare tutto. Qualsiasi cosa, qualsiasi situazione, qualsiasi momento… senza prima fermarsi e riflettere… Vi voglio dare un consiglio: a criticare la gente non si è migliori. La cattiveria che le persone gettano sugli altri non è altro che la cattiveria che vive dentro di esse a volte!”.

Lara è come un fiume in piena e spiega il suo punto di vista. “Non sempre si sa la situazione che una persona vive, né tanto meno come può stare nella quotidianità… Il non delucidare a trecentosessanta gradi tutto non porta al permesso di giudicare”.

Dopo Temptation Island basta critiche inutili

Le parole di Lara Zorzetto vengono dal cuore. “Instagram dovrebbe ospitare un po’ di solidarietà. In generale faccio questo discorso perché ne vedo di ogni… Dovrebbero essere postate più foto vere. Siamo alla ricerca di profili perfetti, di sfondi perfetti, di filtri coordinati… Di foto fatte in luoghi pazzeschi e cene nei ristoranti di lusso… di culle da mille e una notte…”.

L’ex di Temptation Island invita tutti alla solidarietà, senza ricercare la perfezione. “Riflessione mia: secondo me andrebbero postati più i momenti, quelli veri, quelli imperfetti, quelli della nostra reale vita quotidiana dove non cerchiamo di fingere di avere qualcosa che non abbiamo. Siamo tutti imperfetti e siamo unici così. Siamo un po’ più positivi, un po’ meno criticoni, un po’ meno giudicatori, un po’ più solidali. Abbiamo tutti mille difetti, ma cerchiamo di profumare di sole in mezzo a tutta questa pioggia”.